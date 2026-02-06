"김밥부터 두쫀쿠까지"…아이파크몰, 두바이 디저트 7종 선보여

HDC아이파크몰은 용산점 리빙파크 3층 도파민 스테이션에 위치한 7개 디저트 브랜드에서 두바이 이슈 제품들을 선보인다고 6일 밝혔다.

이번 라인업은 브랜드별 베이킹 철학에 두바이 초콜릿과 카다이프 식재료를 접목해 기상천외한 조합을 탄생시킨 것이 특징이다.

우선 ‘아모르나폴리’는 이탈리아 전통 디저트에 풍미를 더한 두바이 칸놀리를, ‘부창제과’는 국민 간식의 화려한 변신을 보여주는 두바이 호두과자를 내놓는다.

아이파크몰 도파민 스테이션, 이색 두바이 스타일 디저트 7종 선보여. (제공=HDC아이파크몰)

‘비포블루밍’은 두바이롤을 선보이며 ‘프랑스루브르바게트’는 두바이 디저트를 미니김밥 모양으로 재해석했다. ‘이웃집통통이’는 두바이 쫀득빵을 출시한다.

마지막으로 ‘아벡쉐리’는 피스타치오를 듬뿍 채운 두바이 소금빵을 공개했으며 ‘포동푸딩’은 두바이 쫀득쿠키를 선보인다.

아이파크몰은 도파민 스테이션 외에도 몰 내 디저트 전용 팝업스토어 공간을 통해 다양한 브랜드의 두바이 쫀득쿠키를 추가로 배치했다.

김윤호 HDC아이파크몰 영업본부장(이사)은 “단순히 음식을 사 먹는 행위를 넘어 전 세계적인 디저트 트렌드를 아이파크몰만의 감각으로 탐험하고 즐길 수 있도록 이번 코스를 기획했다”고 말했다.