신세계푸드, 트레이더스 베이커리서 버터떡 출시

24일 전국 매장서 선보여…프랑스산 고메버터 풍미 살려

유통입력 :2026/03/23 09:16

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

신세계푸드가 인기 디저트로 떠오르고 있는 ‘버터떡’을 전국 트레이더스 베이커리를 통해 출시한다고 23일 밝혔다.

이번 신제품은 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’에 이어 쫀득한 식감과 고소한 풍미를 앞세운 새로운 디저트 트렌드를 반영한 제품이다.

신세계푸드가 선보인 버터떡은 겉은 빠작하고 속은 쫀득한 ‘겉빠손쪽’ 식감에 프랑스산 고메버터를 사용해 깊은 풍미까지 살린 것이 특징이다. 6입 기준 1만 980원으로, 개당 2000원 미만이다.

신세계푸드 버터떡. (제공=신세계푸드)

신세계푸드 관계자는 “빠르게 변화하는 디저트 트렌드에 맞춰 고객들이 마트에서도 합리적인 가격으로 인기 디저트를 경험할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 가격 부담은 낮추고 만족도는 높일 수 있는 트렌디한 베이커리 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

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김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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신세계푸드 버터떡 베이커리 디저트 두쫀쿠

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