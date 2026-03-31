롯데백화점, 노원점에 프리미엄 식료품점 ‘레피세리’ 개점

롯데백화점은 서울 노원점 지하 1층에 550평 규모의 프리미엄 식료품점 레피세리’를 선보인다고 31일 밝혔다.

레피세리는 롯데의 ‘L’과 식료품점을 의미하는 프랑스어 ‘에피세리(épicerie)’의 합성어로, 최고급 식자재를 취급하는 롯데백화점의 프리미엄 식료품점이다.

2023년 인천점에 처음으로 연 ‘레피세리’가 요리에 드는 수고를 줄이고 간편함을 추구하는 ‘키친 클로징’에 초점을 맞췄다면, 노원점 ‘레피세리’는 ‘취향형 신선 미식’ 개념을 처음으로 적용한 ‘신선 미식 전문관’으로 운영된다.

롯데백화점 노원점 지하 1층에 문을 연 프리미엄 식료품점 '레피세리' 전경. (제공=롯데백화점)

50만 배후 인구를 가진 노원의 장보기 상권을 겨냥해 ‘고품격 장보기 공간’으로 특화했다. 구매 빈도가 가장 높은 초신선 제철 및 소포장 과일은 전면 배치하는 등 동선의 앞쪽에 두고, 집에서 바로 시식이 가능한 반찬 코너는 출구 쪽에 배치했다.

레피세리에 선보이는 ‘신선 미식 콘텐츠’는 고객 취향에 맞춰 세분화했다. 한우는 ‘맛의 등급’을 기준으로 3단계로 구분해 운영한다. 순종 듀록, 제주 흑돼지 등 품종과 산지별로 특화하고 돈육 전용 숙성고까지 갖춘 ‘프리미엄 돈육 셀렉샵’을 국내 백화점 최초로 선보인다.

과일 영역에서는 상품 소싱 방식을 산지 중심에서 ‘우수 생산자 중심’으로 전환한 ‘위드 파머(With Farmer)’ 브랜드를 새롭게 선보인다. 매년 우수한 품질을 유지하는 검증된 생산자의 상품을 소개하는 브랜드로 김성훈 대추방울토마토, 석홍수 참외, 예관기 산딸기, 임우섭 머스크 멜론 등 총 12종의 대표 상품을 선보인다.

맛의 품질은 보장하되 수확, 선별, 유통 과정 중 발생한 외형의 흠을 가진 과일은 ‘보조개 과일’이라는 이름으로 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.

그로서리 상품군에서는 ‘베러 푸드존’을 최초로 선보인다. 베러 푸드존에서는 고영양 제품은 ‘업’, 저혈당 및 저칼로리 제품은 ‘다운’, 유기농 및 인기 제품들은 ‘오가닉 앤 트렌디’ 세 가지로 영역을 세분했다.

신선 식품의 품질을 매장 현장에서 직접 보고 느낄 수 있도록 식품 콘텐츠를 ‘경험형 신선 콘텐츠’로 구현한 것도 특징이다.

수산에서는 국내 참치 유통사 ‘사조’와 손잡고 ‘라이브 스시바’를 선보인다. ‘셰프의 오마카세’, ‘참치 잡는 날’ 등 특화된 이벤트를 통해 스시 패키지 등 상품화 등의 상품화 현장에서 직접 경험할 수 있다. 양념 생선 및 탕 요리를 위해 생선, 야채, 양념의 조합을 고객이 직접 선택할 수 있는 즉석 수산 HMR 코너도 운영한다.

대치동 유명 반찬 전문점인 ‘맛있는 찬’과 협업해 만든 프리미엄 반찬 플랫폼 ‘한식 아카이브’를 최초로 선보인다. 170여종의 프리미엄 반찬을 갖춘 한식 아카이브에서는 특히 12종의 나물과 8종의 전류 등을 고객이 직접 종류와 양을 선택해 담을 수 있는 셀프바를 운영한다.

롯데백화점은 노원점 레피세리 개점을 기념해 축산, 수산, 청과, 반찬, 그로서리 등 슈퍼마켓 전 상품군이 총출동해, 총 409품목의 장보기 한정 특가 상품을 선보인다.

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노원점은 이번 레피세리 개점으로 동북 상권 최대 ‘미식 랜드마크’ 완성에 한 걸음 더 다가간다는 계획이다. 하반기에는 전국구 유명 맛집과 스타 셰프 협업 F&B 콘텐츠 등을 갖춘 프리미엄 푸드홀 및 디저트 전문관도 선보일 계획이다.

양성진 롯데백화점 신선식품 부문장은 “노원점 레피세리는 신선 식품을 취급하는 프리미엄 식료품점이라는 공간의 한계를 넘어 개인의 취향에 최적화된 1:1 맞춤형 신선 미식 플랫폼을 구현하고자 노력했다”며 “앞으로도 레피세리를 극한의 취향 큐레이션과 현장의 생동감을 갖춘 진화형 슈퍼마켓으로 고도화해 갈 것”이라고 말했다.