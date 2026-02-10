롯데백화점, 프리미엄 디저트 선물세트 강화…설렌타인 공략

롯데백화점이 ‘설렌타인(설+발렌타인데이)’을 맞아 프리미엄 디저트 선물세트를 강화하며 명절 선물 트렌드 선점에 나선다고 10일 밝혔다.

연인들이 초콜릿으로 마음을 전하는 날인 발렌타인데이가 설 명절과 맞물리는 것은 2021년 이후 5년 만이다. 사랑과 감사의 의미가 더해진 소비 심리에 힘입어 디저트 선물 수요가 크게 늘어날 것이란 기대다. 실제 지난 설렌타인 기간 초콜릿을 포함한 디저트 선물세트 매출이 90% 성장했다.

롯데백화점은 설 디저트 선물세트 품목을 전년 대비 2배 이상 확대하고 유명 파티시에와의 협업으로 희소성을 높인 프리미엄 디저트를 선보인다.

서울 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 지하 1층 '라메종뒤쇼콜라' 매장에서 모델이 설 선물세트를 홍보하고 있다. (제공=롯데백화점)

먼저 프랑스 초콜릿 명가 ‘라메종뒤쇼콜라’에서는 병오년 붉은말을 형상화한 패키지에 수제 초콜릿을 담은 ‘2026 뉴이어 컬렉션 붉은말’을 롯데백화점 단독으로 출시한다.

국내 유명 파티시에 브랜드도 합류한다. ‘터치by허니비서울’의 조은정 파티시에와는 초콜릿 한 조각에서 8가지 층을 느낄 수 있는 ‘하트 봉봉 쇼콜라 박스’를, ‘애니브’의 정승호 파티시에와는 부드러운 카스텔라에 3가지 맛의 초콜릿을 입힌 ‘담온 카스텔라’를 협업해 선보인다.

잠실점 지하 1층에서는 오는 12일부터 15일까지 발렌타인데이 기념 팝업스토어를 진행한다. 제로슈가 초콜릿으로 인기를 끈 ‘팀밸’, 100년 전통의 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 ‘브로이어’ 등 인기 초콜릿 브랜드의 발렌타인데이 한정 기프트 상품을 엄선했다.

또 ‘아틀리에폰드’의 정태환 제과장과 함께 ‘말차 유자 파운드케이크&드라제초콜릿 3종’과 김수희 파티시에와 협업한 ‘휘낭시에’, ‘다쿠아즈’ 등 인기 구움과자를 한데 모은 ‘쇼토 구움과자 박스’를 출시한다.

설렌타인 기간 부부·부녀 등 가족 간의 선물 수요가 증가한다는 점에 주목해 4060 고객을 겨냥한 ‘헬시플레저’ 디저트 세트도 강화했다. 국내산 원재료로 건강한 단맛을 내는 곶감, 김부각, 도라지정과 등의 K-디저트부터 유기농 우리밀을 사용한 쿠키까지 다양한 상품을 준비했다.

김경식 롯데백화점 델리&베이커리팀장은 “5년 만에 찾아온 설렌타인을 기념해 소중한 날에 함께할 수 있는 디저트 세트를 고심해 준비했다”며 “선물을 고르는 과정부터 설렘과 즐거움을 느낄 수 있도록 디저트 라인업을 보강한 만큼 롯데백화점과 함께 행복한 설렌타인데이를 보내시길 바란다”고 말했다.