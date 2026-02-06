무신사, 발렌타인데이 '레고' 팝업 연다

무신사는 발렌타인데이 시즌을 맞아 레고코리아와 함께 온·오프라인 통합 기획전을 전개한다고 6일 밝혔다.

이번 협업은 연인과 친구를 위한 기프트 제안을 넘어 전 세대가 즐기는 라이프스타일 아이템으로서 레고 제품의 브랜드 경험을 확장하기 위해 기획됐다.

무신사는 오는 18일까지 온라인 스토어에서 스페셜 콘텐츠를 발행하고, 무신사 부티크를 통해 선정된 레고 세트 라인업을 선보인다. '레고 보태니컬 꽃다발', '레고 아트 러브' 등 발렌타인데이 전략 품목을 대상으로 최대 19% 할인을 제공하며, 10% 장바구니 쿠폰 등 실질적인 구매 혜택을 지원한다. 오는 12일 오후 8시에 진행되는 무신사 라이브에서는 전용 사은품과 단독 할인을 제공할 예정이다.

(사진=무신사)

오프라인 접점도 강화한다. 이달 25일까지 무신사 스토어 성수에서 레고 꽃이 피어나는 '블룸 바' 콘셉트로 발렌타인데이 팝업스토어를 운영한다. 사전 및 현장 예약자를 대상으로 발렌타인데이를 기념한 '레고 장미 만들기' 체험도 진행한다.

또한 ▲5만원 ▲10만원 ▲20만원 등 구매 금액에 따라 ▲레고 스타트백 ▲기프트 패키지 ▲토트백 등 한정판 사은품을 선착순 증정한다. 팝업 스토어에서 상품을 구매한 고객에게는 럭키 드로우 참여 기회도 제공한다.

무신사 관계자는 "레고 제품이 유아동을 넘어 성인들에게도 가치 있는 취미 활동의 핵심 아이템이라는 점에 주목해 무신사 키즈뿐만 아니라 부티크 전문관에서도 라인업을 확대하게 됐다"며 "전 연령대가 향유할 수 있는 라이프스타일 콘텐츠를 통해 무신사 고객에게 차별화된 즐거움을 제공할 것"이라고 말했다.