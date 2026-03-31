스토리 ‘몰래보기’ 유료화…인스타그램, 구독 모델 시험 도입

일본·멕시코 등 일부 국가서 테스트…월 몇 달러 수준

인터넷입력 :2026/03/31 10:03

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

인스타그램이 상대방 몰래 스토리를 볼 수 있는 기능을 포함한 새로운 프리미엄 구독 모델을 시험 도입했다. 핵심 광고 사업 의존도를 낮추고 보다 안정적인 수익원을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

30일(현지시간) 블룸버그통신과 테크크런치에 따르면 인스타그램은 멕시코·일본·필리핀 등 일부 국가에서 프리미엄 구독 서비스를 테스트하고 있다. 구독료는 월 몇 달러 수준이다. 구독자는 일반 사용자에게 제공되지 않는 다양한 기능을 사용할 수 있다.

가장 눈에 띄는 기능은 ‘스토리 몰래보기’다. 상대방에게 노출되지 않고 스토리를 확인할 수 있어 이용자 관심을 끌 것으로 보인다.

또 공개 대상 리스트를 무제한으로 생성할 수 있고 스토리 게시 기간도 기존 24시간에서 추가로 24시간 연장할 수 있다. 스토리는 인스타그램의 핵심 기능으로 현재 게시 후 24시간이 지나면 자동으로 사라진다.

인스타그램 대변인은 “프리미엄 기능 중 이용자에게 가장 가치 있는 요소가 무엇인지 파악하기 위한 테스트”라며 “일부 국가에서 구독 서비스를 시험 중”이라고 말했다.

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인스타그램 모회사 메타는 그동안 콘텐츠 제작자를 후원하는 구독 서비스 등 다양한 유료 모델을 시도해왔다. 스냅, X(옛 트위터) 등 광고 기반 플랫폼들도 구독 사업을 확대하는 추세다. 구독 모델은 광고를 보완하는 동시에 예측 가능한 수익원을 확보할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

메타는 페이스북과 왓츠앱에서도 프리미엄 구독 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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