탈라면·사업 다각화 가속...‘뉴 농심’ 신상열 밑그림은

농심이 라면 중심 구조 탈피를 위한 ‘뉴(NEW) 농심’ 전략에 속도를 내고 있다.

화장품 시장에 진출하고 ‘바나나킥’을 앞세운 스낵 확장에 나서는 동시에 오너 3세인 신상열 부사장을 이사회에 올리며 변화 구상을 구체화하는 모습이다.

30일 유통업계에 따르면 농심은 최근 열린 정기 주주총회에서 신상열 부사장을 사내이사로 선임했다. 신 부사장은 신동원 회장의 장남으로 2019년 입사 후 약 7년 만에 이사회에 진입하게 됐다.

라면 의존 85%…사업 다각화 ‘절실’

농심은 올해 중국 등 전략 국가에서의 성과 창출을 지속하고 신규 전략시장 확장을 위한 기반을 강화하겠다는 계획이다. 여기에 글로벌 협업을 강화하고 온·오프라인 고객 접점 확대, 지역별 시장 특성에 맞춘 채널 전략 실행력 제고도 추진한다.

명동 농심 브랜드존 사진

국내에서는 신상품과 신사업 등 신규 카테고리를 확대해 매출원을 다변화하겠다는 계획을 내놨다. 이는 라면 의존도를 낮추기 위한 전략으로 해석된다.

지난해 기준 농심 전체 매출의 85%인 2조 9910억원이 라면에서 발생하면서 높은 의존도를 보이고 있다. 국내 사업만 놓고 보면 비중은 86%까지 높아진다. 스낵 비중은 13.9%로 라면에 이어 2위를 차지했지만 격차가 크다.

신상열 이사회 합류 후 첫 행보는 ‘화장품’

신 부사장이 사내이사로 선임된 지 나흘 만에 신사업 방향도 구체화됐다. 농심은 화장품 제조 기업 ‘에프아이씨씨(FICC)’의 바이오 뷰티 브랜드 ‘아로셀’과 콜라겐 화장품 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

신 부사장은 2024년부터 미래사업실을 이끌며 건강기능식품, 펫푸드, 대체육, 스마트팜 등 신규 성장동력 발굴을 주도해 왔다. 다만 성과는 아직 뚜렷하지 않다. 신사업을 포함한 기타 부문 매출은 2020년 4586억원에서 2023년 6020억원으로 성장했지만, 2024년 6310억원, 지난해 6036억원으로 성장세가 둔화됐다.

조용철 농심 대표(오른쪽)와 박의훈 FICC 대표가 기념촬영을 하고 있다. (제공=농심)

이번 협약을 통해 농심은 자사 건강기능식품 브랜드 ‘라이필’의 핵심 원료인 ‘저분자콜라겐펩타이드NS’를 활용한 화장품 개발과 마케팅에 나선다. 농심이 아로셀에 라이필 콜라겐 원료를 제공하면, 아로셀은 이를 활용한 화장품을 선보이는 방식이다.

해당 원료는 식품의약품안전처가 공식 인정한 콜라겐 원료로 173달톤의 초저분자 분자량으로 피부 흡수율을 높인 것이 특징이다.

농심 관계자는 “원료 활용 범위를 확대하는 방안을 검토하던 중 협업을 추진하게 됐다”며 “단순 원료 공급 형태로, 화장품을 직접 제조하는 것은 아니다”고 말했다.

‘킥 시리즈’ 확장…스낵 키운다

농심은 스낵 사업을 라면과 함께 제2의 핵심 축으로 키우겠다는 전략도 이어가고 있다. 지난해 초 제시한 ‘비전 2030’에서 스낵 사업 육성을 통한 사업 포트폴리오 다각화를 강조한 데 따른 것이다.

이를 위해 농심은 최근 스낵 관련 상표권을 잇따라 출원하고 있다. 지난해에는 ▲크런치코 ▲너구링 ▲누룽지팝 ▲메론킥 ▲바삭츄리 ▲바삭츄리 코튀 등을 상표 출원했다.

농심 바나나킥, 메론킥. (제공=농심)

올해에는 이 같은 상표권 출원을 ‘킥 시리즈’로 넓혔다. 최근 들어 ▲피치킥 ▲모카킥 ▲요거킥 ▲포도킥 ▲레몬킥 ▲블루베리킥 ▲밀크킥 ▲애망킥 등을 다수 출원했다.

이는 기존 ‘바나나킥’과 ‘메론킥’의 흥행을 기반으로 브랜드 확장에 나서겠다는 전략으로 해석된다.

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바나나킥은 지난해 걸그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 미국 토크쇼 ‘제니퍼 허드슨 쇼’에서 최애 간식으로 언급하면서 글로벌 인지도를 높였다. 후속 제품인 메론킥은 출시 3개월 만에 누적 판매량 720만봉을 돌파했다. 메론킥은 북미 지역 아시안 마켓 중심으로 입점을 확정하는 등 북미 시장 공략에 나서고 있다.

농심 관계자는 “상표권 선점을 위한 출원일뿐 당장 제품 출시로 연결된다고는 볼 수 없다”고 말했다.