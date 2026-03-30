농심, 짜파게티 모델로 ‘후덕죽 셰프’ 발탁

농심이 짜파게티 새 모델로 중식 셰프 후덕죽을 발탁하고, 함께 개발한 ‘라초 짜파게티’ 레시피를 공개했다.

후덕죽 셰프는 최근 ‘흑백요리사 시즌2’에 출연해 인지도를 높인 인물이다. 농심은 58년 중식 경력을 가진 후 셰프의 이미지가 짜파게티와 맞닿아 있다고 보고 모델로 선정했다고 설명했다.

농심은 모델 발탁과 함께 후 셰프와 공동으로 ‘라초 짜파게티’ 레시피를 만들었다. ‘라초’는 맵게 볶는다는 뜻으로, 짜파게티를 매콤한 소스에 볶아 감칠맛을 더한 방식이다.

짜파게티 새 모델로 발탁된 후덕죽 셰프.(사진=농심)

레시피는 삼겹살, 고추, 마늘, 두반장, 식초 등을 볶아 소스를 만든 뒤 삶은 면과 짜파게티 분말스프를 넣고 볶는 방식이다. 마지막에 올리브 조미유를 넣어 마무리한다. 자세한 내용은 농심 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

농심은 소비자가 일상에서 해당 레시피를 접할 수 있도록 4월부터 짜파게티 패키지에 관련 정보를 반영해 유통할 계획이다. 오는 31일에는 유튜버 ‘침착맨’ 방송에 후덕죽 셰프가 출연해 조리 과정을 직접 소개한다.

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회사는 이번 협업을 통해 짜파게티 활용도를 넓히고 관련 마케팅도 강화할 방침이다.

농심 관계자는 “후덕죽 셰프와 함께 어떤 재료와도 완벽하게 조화를 이루는 짜파게티의 매력을 소비자들에게 전할 계획”이라며 “앞으로도 짜파게티를 활용한 다채로운 레시피와 마케팅 활동을 통해 국민 짜장라면 명성을 이어가겠다”고 말했다.