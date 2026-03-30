[영상] "날 따라 해봐"…사람 동작 따라 하는 中 휴머노이드 로봇

중국 로봇 스타트업 웨스트레이크 로보틱스가 사람의 움직임을 실시간으로 따라하는 휴머노이드 로봇을 공개했다.

과학매체 인터레스팅엔지니어링은 최근 중국 항저우에서 열린 시연 행사에서 ‘타이탄 01’ 로봇이 인간의 동작을 정밀하게 모방하는 모습을 선보였다고 보도했다.

중국 로봇 스타트업이 사람의 움직임을 실시간으로 따라하는 휴머노이드 로봇을 공개했다. (사진=Zhijie He 링크드인)

해당 시연에서 타이탄 01은 모션 캡처 슈트를 활용해 사람의 움직임을 밀리초 단위로 인식하고 ▲손 흔들기 ▲방향 전환 ▲공 차기 등 다양한 동작을 거의 동시에 따라 했다.

회사 측은 이러한 성능의 배경으로 자체 개발한 인공지능(AI) 모델 ‘제너럴 액션 엑스퍼트(General Action Expert·GAE)’를 꼽았다. 이 모델은 다양한 사용자와 로봇 환경에 적용 가능하며, 여러 대의 로봇을 동시에 제어할 수 있는 것이 특징이다.

이 로봇은 실시간 동작 모방을 위한 AI 기반 모델을 기반으로 작동한다. (영상=Zhijie He 링크드인)

타이탄 01은 GAE 모델을 기반으로 시간과 환경의 제약 없이 실시간으로 인간의 움직임을 모방할 수 있다. 이를 통해 한 명의 조작자가 다수의 로봇을 동시에 제어하고, 각 로봇이 동일한 작업을 동기화해 수행하는 것도 가능하다.

회사 측은 해당 기술이 다양한 구조와 크기의 로봇에 적용될 수 있는 확장성을 갖췄다고 강조했다. 동일한 시스템으로 서로 다른 로봇 플랫폼을 제어하면서도 일관된 동작과 반응성을 유지할 수 있어 활용 범위가 넓다는 설명이다.

또 GAE 기반 로봇은 기존처럼 수동으로 프로그래밍하는 방식이 아니라, 사람의 행동을 관찰하고 학습해 스스로 움직임을 익히는 방식을 채택했다. 이를 통해 보다 빠르고 직관적인 작업 수행이 가능하다.

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이 시스템의 핵심 기능은 ‘섀도우 펑션(Shadow Function)’이다. 카메라와 센서를 통해 인간의 동작을 실시간으로 인식하고 이를 로봇 움직임에 반영해 보다 자연스럽고 유연한 동작을 구현한다.

해당 기술은 제조, 의료, 서비스 산업 등 다양한 분야에서 빠른 교육과 원격 작업 수행, 안전성 향상 등에 기여할 것으로 기대된다고 매체는 전했다.