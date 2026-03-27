中 상하이 맥도날드 ‘로봇 직원’ 등장…알고 봤더니

최근 중국 상하이의 한 맥도날드 매장에서 음식을 나르고 고객을 응대하는 휴머노이드 로봇이 등장해 화제를 모았다.

뉴욕포스트 등 외신은 상하이의 한 맥도날드 매장에서 휴머노이드 로봇이 고객을 맞이하고 음식을 전달하는 모습이 포착됐다고 최근 보도했다. 해당 로봇은 맥도날드의 상징색인 빨간색과 노란색 유니폼을 착용한 채 카운터 뒤에서 손님들과 인사를 나누는 모습으로 눈길을 끌었다.

최근 중국 상하이의 한 맥도날드 매장에 휴머노이드 로봇이 등장해 화제를 모았다. (영상=키논 로보틱스 유튜브)

이 로봇은 중국 로봇 기업 키논 로보틱스가 개발했다. 키논 로보틱스는 소셜미디어를 통해 “휴머노이드 시리즈가 현장에 투입됐다”며 “서비스 자동화가 전 세계 외식 산업에 자연스럽게 확산되고 있으며, 기술이 식사 경험에 새로운 즐거움을 더하고 있다”고 밝혔다.

일부 매체들은 이를 두고 “휴머노이드 로봇이 서비스 현장 최전선에서 시험되고 있다”며 “맥도날드가 유니폼을 입은 로봇 직원을 시험 운영 중”이라고 보도했다. 나아가 매장 인력이 로봇으로 대체될 수 있다는 전망도 제기됐다.

그러나 맥도날드는 해당 로봇 도입이 일시적인 프로모션에 불과하다고 선을 그었다.

사진=키논 로보틱스 페이스북

존 배너 맥도날드 글로벌 임팩트 책임자는 트위터를 통해 “이번 로봇은 상하이 과학기술박물관 내 레스토랑 개장 행사에 맞춰 투입된 것”이라며 “박물관의 요청으로 관심을 끌기 위한 일회성 이벤트였다”고 설명했다. 이어 “로봇은 실제 서비스나 매장 운영에는 전혀 관여하지 않았다”며 로봇이 인력을 대체하고 있다는 주장에 대해 부인했다.

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과학매체 퓨처리즘은 이번 사례는 인간 노동을 대체할 휴머노이드 로봇에 대한 기대와 우려가 동시에 커지고 있음을 보여준다고 평하며, 패스트푸드 체인점들이 주문 과정을 빠르게 하기 위해 키오스크를 도입하거나 드라이브 스루 차선에 인공지능(AI) 챗봇을 배치하는 등 다양한 기술을 선보였으나 기대만큼의 성과를 내지 못한 사례도 적지 않다고 덧붙였다.

IT매체 기즈모도는 “많은 레스토랑 경영진이 직원들을 로봇으로 대체하길 원하지만, 아직 로봇 기술은 신뢰성과 비용 측면에서 충분히 검증되지 않았다”며 “당분간은 로봇보다 AI 기술이 패스트푸드 산업에 더 빠르게 확산될 가능성이 크다”고 분석했다.