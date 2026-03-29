라이엇게임즈 TFT 세트 17 '우주의 신들' 공개…"신의 은총 콘셉트"

라이엇 게임즈가 '전략적 팀 전투(TFT)'의 17번째 신규 세트 '우주의 신들'을 공개했다. 이번 세트는 거대하고 변덕스러운 우주의 신들이 숭배자를 찾고, 은총을 내려주는 판타지 콘셉트로 기획됐다.

지난 20일 진행된 화상 브리핑에 참석한 TFT 개발진은 기존 세트 3 '갤럭시즈'와 차별화된 판타지적 우주 테마를 강조했다. 개발진은 "꼬마 전설이들에 비해 신들이 굉장히 거대해 보이게 하는 데 초점을 뒀다"며 "신들은 자신을 숭배해주면 기뻐하다가도 다른 신을 더 숭배하면 질투를 하기 때문에 조심히 길을 살펴서 선택해야 한다"고 설명했다.

세트 17의 핵심 체계는 '신들의 성역'이다. 매 게임 시작 시 무작위로 두 신이 선택되며, 이용자는 스테이지 중간마다 성역을 방문해 신이 제시하는 선물을 고르며 충성을 증명할 수 있다. 스테이지 4-7에서는 이전 라운드에서 가장 많이 선택한 신이 직접 전장에 등장해 중대한 축복과 새로고침이 가능한 추가 보상을 선사한다.

라이엇 게임즈, TFT 세트 17 '우주의 신들' 공개.

기존의 공동 선택 시스템도 전면 개편돼, 더 이상 회전판을 돌지 않고 플랫폼에서 꼬마 전설이가 돌아다니며 신을 선택하는 직관적인 방식으로 변경됐다. 선택을 마친 후에는 펭구가 작별 선물을 제공한다. 개발진은 "이는 일종의 '따라잡기 메커니즘'으로, 현재 순위에 따라 하위권일수록 더 강력한 선택지를 제시한다"고 밝혔다.

신규 특성들도 대거 추가됐다. 챔피언 스킬을 강화하는 '정령족', 전장 측면에 거대한 블랙홀을 생성해 체력이 낮은 적을 빨아들이는 '암흑의 별', 적에게 달려드는 군체 유충을 소환하는 '태고족' 등이 도입됐다. 고위험 특성인 '동물 특공대'는 전투 패배 및 처치 관여 시 얻는 기술 포인트로 무기를 획득해 유연한 플레이를 지원한다.

해방된 암흑의 별 모데카이저 펑펑 효과.

매 게임 무작위 별자리를 그리는 '별 돌보미'는 칸 패턴에 따라 아군을 강화하며, 룰루 등 일부 챔피언은 별자리에 따라 스킬이 변경된다. 5단계 챔피언 '그레이브즈'는 고유 특성을 통해 이용자가 원하는 방향으로 영구 업그레이드가 가능하며, '바드'는 UFO를 소환해 적을 공격하고 일정 확률로 적을 납치해 아군 대기석에 복사본을 제공한다.

바드의 UFO 스킬로 인한 밸런스 우려에 대해 개발진은 "적의 기물을 완전히 빼앗는 것이 아니라 적은 기물을 계속 보유하되 아군 대기석에도 복사본을 만드는 형태"라고 선을 그었다. 그레이브즈에 대해서도 "이용자가 자신의 상황을 보고 직접 필요한 방향을 결정할 수 있게 하는 것이 의도"라고 덧붙였다.

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해방된 늑대에게 선택받은 자 카타리나.

장식 요소 및 증강 관련 업데이트도 공개됐다. 개발진은 '미니 전투 박쥐 자야', '프레스티지 별의 숙적 모르가나', 두 가지 펑펑 효과를 지닌 '해방된 암흑의 별 모데카이저' 등을 소개했다. 또한 파리 오픈 우승자를 기념하는 증강을 포함해 앞으로도 e스포츠 우승자 관련 증강을 꾸준히 선보일 예정이라고 덧붙였다.

끝으로 개발진은 한국 이용자를 향한 각별한 감사 메시지를 전했다. 개발진은 "한국에서 TFT가 게임 플레이 시간 등 각종 지표에서 역대 최고 기록을 경신했다"며 "모든 노력의 원동력이 되어주시는 한국 이용자 여러분을 사랑하며, 아마추어 대회를 비롯한 오프라인 이벤트 확대로 보답하겠다"고 강조했다.