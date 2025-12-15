라이엇게임즈 "TFT, 내년엔 3개 신규 세트·7주년 이벤트"

라이엇게임즈는 '리그 오브 레전드(LoL)' 기반 전략 게임 '전략적 팀 전투(TFT)'의 2026년 통합 로드맵을 공개했다고 15일 밝혔다.

공개된 로드맵에 따르면 TFT는 2026년 총 3개의 정규 세트와 다양한 이벤트를 선보인다. 먼저 1월에는 새해를 기념해 기존 세트를 재해석한 ‘부활: 야수의 축제’가 업데이트되며, 이후 ▲우주 콘셉트 ▲자연과 마법 ▲음악을 테마로 한 신규 세트들이 순차적으로 출시된다.

또한 6월에는 출시 7주년을 기념하는 ‘펭구의 파티’ 이벤트가 진행될 예정이다.

라이엇 게임즈 'TFT' 로드맵.

라이엇 게임즈는 이용자 경험 개선을 위한 기술적 업그레이드도 예고했다. 구체적인 업그레이드 내용은 추후 별도로 발표된다.

관련기사

이스포츠 계획도 공개됐다. 2026년 마지막 TFT 공식 오픈 대회는 3년 만에 미국 라스베이거스에서 개최된다. 회사 측은 최상위권 선수들의 경기뿐만 아니라 관람객도 함께 즐길 수 있는 축제형 이벤트로 꾸밀 계획이다.

한편, 지난 14일(현지시간) 막을 내린 'TFT 파리 오픈'에는 기존 대비 1.5배 늘어난 768명의 선수가 참가했다. 결승전에서는 중국의 ‘후안미에(Huanmie)’ 선수가 아메리카 지역의 ‘토디(Toddy)’ 선수를 꺾고 우승을 차지했다. 한국 선수 중에는 ROC e스포츠 소속 ‘판다(Panda)’ 김세진 선수가 9위를 기록하며 가장 높은 순위에 올랐다.