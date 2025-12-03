라이엇 게임즈 LCK, 경기 중 코치-선수 소통하는 '코치 보이스' 도입

라이엇 게임즈는 오는 1월 개막하는 'LCK 컵'에서 코칭 스태프가 경기 중인 선수들에게 실시간으로 작전을 지시할 수 있는 '코치 보이스' 시스템을 시범 도입한다고 3일 밝혔다.

LoL 이스포츠 사상 처음으로 도입되는 이번 시스템은 기존 밴픽(챔피언 금지/선택) 단계 이후 코칭 스태프의 개입이 불가능했던 규칙을 변경한 것이다. 그동안은 세트 종료 후에만 피드백이 가능했으나, 앞으로는 경기 상황에 맞춰 실시간 전략 조정이 가능해진다.

'코치 보이스'는 팀별 자율 선택으로 운영된다. 참여 가능한 코칭 스태프는 로스터에 등록된 감독, 코치, 전력분석관 중 최대 2명으로 제한된다. 이들은 경기(세트) 중 최대 3회, 회당 45초 동안 선수들에게 지시를 내릴 수 있다.

사진=LCK

이때 경기는 중단되지 않으며, 코칭 스태프에게는 선수들과 동일한 팀 시야만 제공된다.

이번 시스템은 아시아태평양 지역 리그인 LCP와 한국의 LCK 두 지역에 한해 도입된다. 글로벌 대회 및 기타 지역 리그에는 적용되지 않는다. LCK의 경우 1월 열리는 LCK 컵의 플레이-인과 플레이오프를 제외한 그룹 대항전에서만 시범적으로 적용된다.

라이엇 게임즈는 시범 도입을 통해 경기 중 발생하는 변수 대응과 팀 운영 전략의 변화를 확인하고, 선수단 피드백과 팬 반응, 운영 안정성 등을 검토해 향후 확대 여부를 결정할 방침이다.