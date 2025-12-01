라이엇 게임즈, LCK 연말 사진전 '시퀀스 2025' 6일 개최

라이엇 게임즈는 LCK 연말 사진전 ‘시퀀스 2025(SEQUENCE 2025)’를 개최한다고 1일 밝혔다.

오는 6일부터 28일까지 약 3주간 서울 종로구 롤파크에서 진행되는 이번 전시는 별도 사전 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지이며, 개막일인 6일에는 오후 12시부터 입장이 가능하다.

‘시퀀스 2025’는 올 한 해 LCK 팀과 현장, 팬들의 순간을 하나의 흐름으로 엮어 시각적으로 구현했다. 전시는 ▲팀별 시즌 사진을 담은 ‘TEAM 존’ ▲주요 국제 대회 및 정규 리그의 순간을 모은 ‘SCENE 존’ ▲팬들의 응원과 비하인드를 아카이브한 ‘FAN 존’으로 구성된다. 현장에서는 리캡 영상과 미공개 비하인드 컷 등 영상 콘텐츠도 상영된다.

특별 전시물도 마련된다. 그림바지 작가가 픽셀 그래픽으로 재해석한 10개 팀 아트워크와 포스코의 ‘포스아트’ 기술로 구현한 LCK의 3개 국제 대회(FST, MSI, Worlds) 우승 순간을 만나볼 수 있다.

이 밖에도 관람객이 전시 흐름에 맞춰 카드를 선택해 작품을 완성하는 ‘시퀀스 카드’ 프로그램이 운영되며, 롤파크 내 LCK 샵에서 기념 굿즈를 받을 수 있다.