라이엇 게임즈, '2XKO 시즌 0 팬페스트' 개최…'무릎'vs'울산' 맞대결

라이엇 게임즈는 신작 격투 게임 '2XKO(투엑스케이오)'의 얼리 액세스를 기념하는 오프라인 이벤트 '2XKO 시즌 0 팬페스트'를 개최한다고 24일 밝혔다.

오는 12월 6일부터 7일까지 이틀간 서울 중구 젠지 GGX PC방에서 진행되는 이번 행사는 국내 2XKO 이용자들이 모여 게임의 새로운 시작을 함께하는 자리로 마련됐다.

행사 기간 상설 이벤트존에서는 누구나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 시연 공간과 함께 초보자를 위한 입문 클래스, 듀오 대결 이벤트가 운영된다. 또한 미션 수행을 통한 럭키 드로우와 포토존 인증 행사 등도 진행된다.

첫날인 6일에는 공식 대회인 '2XKO 코리아 오픈'이 열린다. 1부에서는 32강부터 16강, 2부에서는 8강부터 결승전이 치러진다. 이번 대회 우승자에게는 내년 1월 미국 시카고에서 개최되는 '프로스티 파우스팅스(Frosty Faustings)' 대회의 공식 초청권이 주어진다.

이튿날인 7일에는 스페셜 이벤트 매치가 진행된다. 격투 게임계의 대표 선수인 DRX '무릎' 배재민과 DN 프릭스 '울산' 임수훈이 맞대결을 펼친다. 임수훈은 이스포츠 월드컵(EWC) 2연패를 달성한 바 있으며, 배재민은 한국 선수 중 국제 대회 최다 우승 기록을 보유하고 있다.

선수들의 대결 이후에는 '짬타수아', '감스트', '케인', '여푸' 등 인플루언서들이 참여하는 이벤트 매치와 현장 참가자와의 즉석 대결 등 참여형 프로그램이 이어진다.

라이엇 게임즈는 행사 참가자 전원에게 2XKO 후드 집업, 리유저블 백, 키캡 키링, 인게임 아이템인 '조이스틱 프로 포로 스티커' 등이 포함된 기념품 패키지를 제공할 예정이다. 참가 신청은 오는 30일 자정까지 전용 페이지를 통해 가능하다.