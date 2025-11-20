‘2025 LoL 케스파 컵’, 12월 6일 개막…LCK·LCS·베트남 등 14개팀 격돌

한국e스포츠협회(케스파)는 '2025 LoL KeSPA 컵(이하 케스파 컵)'이 다음 달 6일 개막한다고 19일 밝혔다. 이번 대회는 디즈니+가 글로벌 독점 중계를 맡는다.

이번 케스파 컵에는 LCK 소속 10개 팀을 포함해 베트남·일본 올스타 팀, LCS(북미) 소속 클라우드9(C9)과 팀 리퀴드(TL) 등 총 14개 팀이 참가한다. 베트남 올스타는 '소프엠' 레꽝주이 감독이 이끄는 선수단으로 꾸려졌으며, 일본 올스타는 'Recap' 야마자키 노리후미 선수를 비롯한 항저우 아시안게임 국가대표 및 레전드 선수들이 합류했다.

대회 방식은 조별 풀리그와 더블 엘리미네이션으로 진행된다. 참가 팀은 3개 조로 나뉘어 단판 풀리그를 치르며, 각 조 1위는 4강에 직행하고 2위 팀은 본선에 진출한다.

본선에 오른 3개 팀은 풀리그를 통해 승점을 겨뤄 1위 팀만 결선(4강)에 합류한다. 4강부터는 승자조와 패자조로 나뉘는 더블 엘리미네이션 방식을 적용해 최종 우승팀을 가린다.

일정은 예선 및 본선이 다음 달 6일부터 9일까지 온라인으로, 결선은 같은 달 11일부터 14일까지 서울 마포구 상암 SOOP 콜로세움에서 오프라인으로 열린다. 오프라인 경기 티켓은 예스24를 통해 예매 가능하다.

중계진 라인업도 공개됐다. 전용준·심지수·이성훈 캐스터와 김동준·이현우·신정현·이서행·임주완 해설이 참여하며, 특히 전용준 캐스터와 김동준, 이현우 해설 조합이 오랜만에 호흡을 맞춘다.

한편 이번 대회는 로지텍G가 후원하며 총상금은 1억 원이다.