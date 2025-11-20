유니티, 2K 게임즈와 파트너십…'PGA 투어 2K25' 닌텐도 스위치2로 출시

유니티는 2K 게임즈와 멀티 타이틀 개발 파트너십을 체결했다고 20일 밝혔다. 양사의 첫 협업 프로젝트는 ‘PGA 투어 2K25’의 ‘닌텐도 스위치2’ 버전 출시다.

이번 협력을 통해 유니티 사내 개발 조직인 유니티 스튜디오 프로덕션과 2K 게임즈 산하 HB 스튜디오가 공동 개발에 나선다. 양사는 닌텐도의 최신 콘솔 기기인 닌텐도 스위치2 환경에 맞춰 게임을 최적화할 계획이다.

‘PGA 투어 2K25’ 스위치2 버전에는 유니티 6 엔진의 고급 기능이 적용된다. 디퍼드 라이팅(지연 조명), 스크린 공간 반사, 포스트 프로세싱 효과 등을 활용해 그래픽 품질을 높였다. 이용자는 타이거 우즈, 리디아 고 등 프로 선수로 플레이하거나 2025년 PGA 챔피언십 등 주요 대회를 경험할 수 있다.

아담 스미스 유니티 제품 엔진 담당 수석 부사장은 “PGA 투어 2K25의 닌텐도 스위치2 포팅을 공동 개발하며 해당 기기용 기술을 검증하고 있다”며 “개발자가 한 번의 빌드로 어디서나 배포할 수 있도록 돕는 유니티의 멀티플랫폼 역량을 입증한 사례”라고 전했다.

제임스 시보이어 HB 스튜디오 헤드는 “유니티는 ‘더 골프 클럽’ 시절부터 함께해 온 파트너”라며 “이번 협업을 통해 닌텐도 스위치2에서도 높은 비주얼 퀄리티와 몰입감 있는 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, PGA 투어 2K25는 현재 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X¦S, 스팀 등에서 서비스 중이며, 닌텐도 스위치2 버전의 구체적인 출시일은 추후 공개될 예정이다.