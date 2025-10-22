유니티, '유니티 6' 안드로이드 XR 지원 공식 출시

유니티는 '유니티 6'에서 안드로이드 XR 지원을 공식 출시했다고 22일 밝혔다. 이를 통해 개발자들은 자사 게임과 애플리케이션을 새로운 사용자층과 다양한 플랫폼으로 더욱 손쉽게 확장할 수 있게 됐다.
알렉스 블룸 유니티 최고운영책임자(COO)는 "구글, 삼성과의 긴밀한 협업을 통해 유니티 6 초기 단계부터 안드로이드 XR 개발 도구를 통합하고, 정식 출시 이전부터 실제 프로덕션 환경에서 개발자들과 함께 검증을 완료했다"며, "유니티는 특정 헤드셋 하나에 최적화하는 데 그치지 않고, 개발자들이 더 적은 노력으로 더 많은 시장에 자신 있게 진출할 수 있도록 개방적이고 확장 가능한 안드로이드 XR 생태계를 구축하고 있다"고 밝혔다.
유니티의 안드로이드 XR 지원은 게임, 교육, 엔터테인먼트, 산업 등 다양한 분야의 개발팀이 기존 유니티 프로젝트를 안드로이드 XR 생태계로 신속히 포팅하거나 새로운 XR 경험을 손쉽게 구축할 수 있도록 돕는다. 삼성 '갤럭시 XR'의 출시와 함께 유니티로 제작된 다양한 콘텐츠들도 공개됐다.
앤드루 아이시 아울케미 랩스 CEO는 "유니티의 안드로이드 XR 지원 덕분에 개발을 매우 수월하게 시작할 수 있었다"며 "약 일주일 만에 당사 대표작들을 안드로이드 XR로 이식해 추가적인 큰 작업 없이 더 많은 플레이어에게 도달할 수 있었다"고 전했다.
주요 콘텐츠로는 구글의 '구글 맵스 XR', 스테이터스프로의 'NFL 프로 에라', 아울케미 랩스의 '인사이드 잡' 등이 있다. '구글 맵스 XR'은 '몰입형 뷰' 기능을 통해 3D 환경에서 장소를 탐험할 수 있도록 지원한다.
관련기사
- 유니티 '유데이 서울: 인더스트리' 성료…"산업 현장 기술·경험 공유"2025.09.30
- 유니티, '유데이 서울: 인더스트리' 개최...8개 세션 14개 데모 부스 규모2025.09.26
- 유니티, '유데이 서울: 인더스트리' 다음 달 26일 개최2025.08.28
- 유니티, 'Unity 6.2' 정식 출시...효율적인 개발 생태계 확장2025.08.20
'NFL 프로 에라'는 최초의 NFL 공식 라이선스 가상현실 시뮬레이션 게임이다. 아울케미 랩스는 '인사이드 잡' 외에도 '베케이션 시뮬레이터', '잡 시뮬레이터' 등 인기작들을 유니티를 통해 안드로이드 XR로 포팅했다.
유니티의 안드로이드 XR 지원은 유니티 6 이상 버전에서 이용 가능하며, 현재 모든 개발자에게 개방되어 있다.