유니티, '유데이 서울: 인더스트리' 개최...8개 세션 14개 데모 부스 규모

유니티(NYSE: U)가 ‘유데이 서울: 인더스트리(U DAY Seoul:Industry)’를 서울 강남구 한국과학기술회관에서 26일 개최했다.

이번 행사는 ‘Transform Your Business, Powered by Unity: 유니티와 함께하는 비즈니스 혁신의 시작’을 테마로 진행된다. 다양한 산업 현장에 적용되는 유니티 기반 디지털 트윈 기술과 인사이트를 담은 8개의 세션, 14개의 데모 부스를 통해 실무 중심의 지식을 교류하고, 차세대 기술 트렌드를 나눌 예정이다.

산업 리더와 전문가들이 한 자리에 모이는 만큼 사전 참가 등록 오픈 이후 빠른 속도로 신청이 마감됨에 따라 전문가 세션 발표 영상을 가장 빠르게 만나볼 수 있도록 선착순 이벤트를 통해 레코딩 영상을 제공할 예정이다.

송민석 유니티 코리아 대표는 “이번 행사는 유니티와 고객사가 함께 산업의 미래를 설계하고, 글로벌 스탠다드를 선도할 전략을 나누는 자리”라며, “유니티는 앞으로도 고객사, 파트너들과 긴밀하게 동행하며 혁신적인 여정을 이어갈 것”이라고 말했다.

행사의 첫 번째 세션은 전영재 유니티 시니어 솔루션 엔지니어가 자동차, 제조 및 건설, 커머스, 의료 등 폭넓은 분야에서 활용되는 유니티 인더스트리의 핵심 솔루션과 기술 지원 서비스를 소개한다.

이어 SK AX의 강철규 매니저가 ‘2D Map을 3D Map으로 전환한 HBM 전용 Stack Map PoC’ 사례를 공유하고, 메타넷디지털의 김남일 이사는 유니티 기반 디지털 트윈 플랫폼 ‘MetaFactory’ 활용한 대규모 제조 현장 구현 및 제조 AI를 결합한 현장 최적화 사례를 소개한다.

이안의 조규민 부대표는 ‘산업 AI-디지털 트윈 플랫폼 인사이드 아웃’을 주제로 디지털 트윈 고도화를 위한 AI 기술과 유니티 기반 3D 공간 컴퓨팅 및 XR 구동 환경 사례를 전한다. 트라이텍의 이초강 수석 연구원은 ‘가상 핵융합 디지털 트윈 플랫폼 개발’에 대해 소개하며, 유니티 기술이 이상적인 핵융합 시뮬레이션, 플라즈마 시각화, 데이터 추적을 어떻게 지원하는지 소개할 예정이다.

다임리서치는 피지컬 AI 기반 물류 로봇 제어 시스템과 자체 개발한 DES 시뮬레이션 솔루션을 시연할 예정이다. 메가존 클라우드는 물류 창고, 건설 공사현장, 요트 시뮬레이션 등 산업계 전반에서 활용되는 디지털 트윈 프로젝트 데모를 선보인다. 이외에도 라즈베리파이 5용 로봇 제어 데모를 비롯해 산업용 워크플로를 지원하는 유니티 에셋 매니저의 핵심 기능 체험 등 다양한 데모를 마련했다.

‘유데이 서울: 인더스트리’에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 주요 세션 영상은 10월 중 유니티 코리아 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.