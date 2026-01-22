라이엇 게임즈, TFT ‘부활: 야수의 축제’ 출시...현대적 시스템으로 재해석

라이엇 게임즈는 ‘전략적 팀 전투(TFT)’ 신규 콘텐츠 ‘부활: 야수의 축제’를 정식 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 유물 아이템을 최초로 선보이고 전설급 유닛의 개성을 정립했던 ‘운명: 야수의 축제’를 최신 게임 시스템에 맞춰 재구성한 것이 특징이다.

이번 업데이트를 통해 연패할수록 많은 보상을 얻는 ‘행운’ 시너지와 유닛을 강화해 색다른 스킬을 구현한 ‘선택받은 자’ 체계가 다시 도입된다. 지난 2021년 ‘TFT 운명 챔피언십’에서 한국인 최초로 우승을 차지한 ‘팔차선’ 정인제 선수의 핵심 유닛이었던 ‘케일’ 등 강력한 유닛들이 포함되어 전략적 재미를 더한다.

라이엇게임즈 TFT '부활: 야수의 축제' 출시.

기존 콘텐츠에 최신 시스템인 ‘시작 조우자’와 ‘증강’ 시스템이 결합된 점도 주목할 부분이다. 이용자는 다양한 전리품을 획득할 수 있는 ‘활력의 공동 선택’, ‘불꽃놀이 축제’ 등 시작 조우자를 경험할 수 있으며, ‘갈리오’에게 체력을 부여하는 ‘교단의 공물’과 같은 전용 증강을 활용해 더욱 다채로운 전략을 구사할 수 있게 됐다.

라이엇 게임즈는 이번 출시와 함께 16.3 패치를 적용하고 신규 장식 요소를 공개했다. 오늘부터 게임 내 상점에서는 ▲프레스티지 미니 불멸의 영웅 리븐 ▲해방된 신화 창조자 이렐리아 ▲꿈의 지평선 결투장 등 이용자의 개성을 표현할 수 있는 다양한 장식 아이템을 만나볼 수 있다.