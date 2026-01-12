라이엇 게임즈, 성수동서 '발로란트' V26 시즌 기념 팝업 운영

라이엇 게임즈는 '발로란트' 2026 시즌 시작을 기념해 서울 성수동에서 '발로란트 V26 시즌 스타트 오프라인 팝업'을 운영 중이라고 12일 밝혔다. 이번 행사는 신규 시즌 시네마틱 영상 주제인 '알파 vs 오메가(ALPHA VS OMEGA)'를 테마로 기획됐으며, 오는 18일까지 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 진행된다.

방문객들은 현장에서 총 6종의 스탬프 랠리 미션에 참여할 수 있다. 미션은 업데이트된 '브리즈' 맵 분석, 2026 시즌 관련 OX 퀴즈, 방 탈출 형식의 스파이크 해체, 반응 속도 측정, 신규 총기를 이용한 퍼즐 미션, VCT 퍼시픽 팀 응원 등으로 구성됐다.

스탬프를 4개 이상 획득한 방문객에게는 인게임 플레이어 카드 쿠폰과 게이밍 기어, 발로란트 굿즈 등 경품 획득 기회가 주어지는 뽑기 이용권 등이 제공된다.

체험형 콘텐츠도 운영된다. 5대5 아케이드 모드를 즐길 수 있는 '무작위 총격전 체험존'과 개인별 다짐을 담은 키링 제작존이 마련됐다. 또한 'V26 발로란트존'에서는 시즌 업데이트 사항을 확인할 수 있으며, 'VCT 퍼시픽 존'에서는 소속 팀들의 유니폼과 팀 캡슐이 전시된다. 라이엇 스토어를 통해 최신 굿즈도 함께 선보인다.

행사 마지막 주말인 17일과 18일에는 '크리에이터 데이'가 진행될 예정이다. 인기 인플루언서들이 현장을 방문해 플레이어들과 함께 미션을 수행하고 특별 이벤트에 참여한다.

라이엇 게임즈는 이번 팝업을 통해 신규 시즌에 대한 인지도를 높이고 플레이어와의 접점을 넓힐 계획이다.