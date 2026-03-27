골프존그룹, 계열사 대표 교체…홀딩스 장성원·커머스 최덕형 임명

골프존그룹(회장 김영찬)은 각 계열사의 정기 주주총회와 이사회를 거쳐 골프존홀딩스·골프존커머스 신임 대표이사로 각각 장성원·최덕형 대표이사를 선임했다.

골프존그룹은 이번 대표이사 선임을 통해 국내외 지정학적 위기로 인한 경제적 불확실성 속에서 국내 사업의 재도약을 위한 그룹사간의 시너지를 이끌어 내는 한편, '제2의 창업' 수준의 혁신을 통해 국내를 넘어 글로벌 기업으로 성장하기 위한 기반을 공고히 하는데 골프존그룹의 모든 역량을 집중할 계획이다.

장성원 골프존홀딩스 신임 대표이사는 2008년 골프존 최고재무책임자(CFO)를 시작으로 최고운영책임자(COO)를 거쳐 2015년 지주사 체제 전환 이후 골프존 대표이사로 취임했다. 이후 2015년부터 골프존, 골프존카운티, 골프존커머스를 주축으로 하는 골프존그룹사 경영체제를 확립하는데 기여했다. 특히 2016년 가맹 브랜드 '골프존파크'를 성공적으로 론칭해 사업 기반을 다졌으며, 2017년부터는 골프존커머스 대표로서 국내 골프 유통 시장 점유율 1위를 수성하며 탁월한 전문성을 입증했다.

(왼쪽부터) 장성원 골프존홀딩스 신임 대표이사, 최덕형 골프존커머스 신임 대표이사. 사진=골프존그룹

최덕형 골프존커머스 신임 대표이사는 2018년 골프존홀딩스 최고운영책임자(COO)로 골프존그룹에 합류해 2019년 골프존홀딩스 대표이사, 2020년 골프존 각자대표 등의 중책을 맡아 골프존그룹 계열사 전체 매출 1조를 달성하는데 기여했다. 특히 그는 골프산업 전반에 대한 풍부한 경영 노하우를 바탕으로 골프존커머스에서 지속적인 사업 성장을 진두지휘해 나갈 예정이다.

이번 대표이사 선임은 그룹 내 검증된 최고경영진을 주축으로 그룹사간 시너지를 극대화하고 조직에 새로운 활력을 불어넣어 그룹사의 지속적인 사업 성장 기반을 공고히 하기 위한 포석이다.

장 대표는 "골프존그룹 계열사들이 보유한 골프 업계 최고 수준의 사업 역량을 하나로 모아 세계 최고 수준의 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "주주, 고객, 경영주, 지역사회로부터 사랑받고 함께 성장하는 골프존그룹으로 발전할 수 있도록 그룹사의 모든 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

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최 대표는 "그간 골프존그룹에서 축적해 온 경영 노하우를 바탕으로 골프존커머스의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이끌어 나갈 것"이라며 "골프존커머스의 위상을 공고히 할 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 전했다.

골프존그룹은 중장기 비전인 '글로벌 골프문화제국 건설'을 목표로 국내 사업은 물론 글로벌 사업에도 속도를 내고 있다. 아울러 스마트 스포츠 산업이 빠르게 성장하고 있는 중국 시장과 오프코스(골프시뮬레이터 이용) 골퍼가 증가하고 있는 미국 시장에서 현지화 전략을 통해 글로벌 사업 확대에 나서고 있다.