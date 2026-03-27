골프존문화재단, 구미시 취약계층 '골프존 이웃사랑 행복나눔' 후원

골프존문화재단(이사장 김영찬)이 26일 경북 구미시 취약계층 350세대에 1500만원 상당의 생활필수품을 후원하는 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’을 진행했다고 27일 밝혔다.

골프존문화재단은 골프존카운티 선산·구미가 위치한 경상북도 구미시를 찾아 관내 취약계층을 위한 온정의 손길을 전했다. 재단은 간편식, 통조림 반찬, 즉석조리 식품 등으로 생필품 키트를 구성해, 거동이 어려운 어르신부터 아이들까지 누구나 손쉽게 식사를 해결할 수 있도록 지원했다.

구미시청에서 진행된 후원식에는 박영준 골프존문화재단 팀장, 정성현 구미시 부시장, 진동진 골프존카운티 사업부장 등 관계자가 참석했다. 후원 물품은 구미시청을 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 계획이다.

골프존문화재단이 26일 구미시청에서 골프존 이웃사랑 행복나눔 후원식 개최. (왼쪽부터)골프존카운티 김종오 매니저, 진동진 사업부장, 구미시 정성현 부시장, 골프존문화재단 박영준 팀장, 골프존카운티 권중헌 지배인.

골프존문화재단이 2021년부터 6년째 진행 중인 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’은 골프존문화재단이 주최하고 각 지역의 시·군청 및 자원봉사센터 등의 공동 주관 아래 도움이 필요한 이웃에게 생필품을 후원하는 사회공헌 활동으로 요약된다.

골프존문화재단은 올 한 해 동안 전국 각지를 찾아 약 4300세대에 1억 8000만원 상당의 생필품 후원을 이어갈 예정이다.

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김영찬 골프존문화재단 이사장은 “늘 이웃분들께 힘이 되기를 바라는 마음으로 정성을 담아 후원 물품을 준비하고 있다. 따뜻한 봄이 성큼 다가온 만큼 우리 이웃분들께도 꽃길만 펼쳐지기를 바란다”며 “골프존문화재단은 나눔과 배려의 경영철학을 실천하며 나눔 문화 확산을 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

골프존문화재단은 2010년 설립 이후 나눔과 배려의 경영 철학을 바탕으로 국내 문화·예술 분야 및 사회 취약계층 후원사업을 펼치며 이웃사랑을 실천하고 있다. 다문화·한부모가정 아동을 위한 문화행사 ‘희망행복나눔 페스티벌’, 문화예술인들을 위한 ‘대전 ‘그리다, 꿈꾸다 전(展)’과 ‘자선골프대회’ 등 다양한 후원사업을 전개한 공로를 인정받아 2017년 대한민국 자원봉사대상 기업 부문에서 '대통령 표창'을 수상한 바 있다.