골프존카운티 티스캐너, 봄 골프 시즌 맞이 골프예약 프로모션 진행

골프존카운티(대표 서상현)는 골프 예약 플랫폼 티스캐너 고객을 대상으로, 봄 골프 시즌을 맞아 다양한 골프예약 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

티스캐너는 본격적인 골프 시즌을 앞두고 라운드를 계획 중인 골퍼들에게 다양한 혜택을 제공하기 위해 골프공 증정 행사, 티스캐너 골프장 단독 특가 상품, 최저가 보상 프로그램 등의 이벤트를 준비했다.

라운드일 기준 다음달 30일까지 진행되는 ‘다 받고 다 갖는 풀 패키지 혜택’은 설레는 봄 라운드 시즌을 맞아 골프공 하프더즌과 단독 특가 골프장 혜택을 제공하는 이벤트다. 약 70여 곳의 이벤트 골프장은 이벤트 페이지 내 링크를 통해 확인할 수 있으며, 각 골프장의 상세 티타임별 혜택 정보를 명기해 제공함으로써 고객이 혜택을 한눈에 확인할 수 있도록 편의성을 높였다.

골프존카운티 티스캐너가 봄 골프 시즌을 맞아 다양한 골프예약 프로모션을 진행한다.

이외에도 같은 기간동안 함께 진행되는 ‘최저가 보상제’는 티스캐너가 최저가 그린피를 보장하고, 최저가가 아닐 경우 타사 그린피와의 차액을 환급해 주는 프로모션이다. 티스캐너에서 ‘최저가 보상’ 문구가 표시된 티타임을 예약한 뒤, 타 골프 예약 플랫폼에서 동일한 조건의 더 저렴한 티타임을 발견하면 라운드 완료 후 해당 프로모션 페이지 내 ‘최저가 보상 신청하기’를 통해 차액의 100%를 골프존 마일리지로 보상받을 수 있다.

관련기사

강신혁 골프존카운티 티스캐너 팀장은 “봄 시즌 라운드를 계획 중인 골퍼들을 위해 다양한 골프 예약 프로모션을 마련했다”라, “티스캐너를 이용해 주시는 많은 분들이 보다 편리하게 라운드를 즐기고 만족스러운 골프 경험을 누릴 수 있도록 다양한 이벤트와 혜택을 지속적으로 제공하겠다”라고 밝혔다.

한편, 골프존카운티는 골프장 운영과 골프장 M&A, 개발, 부킹 등 골프장과 관련된 모든 서비스를 제공하는 국내 대표 골프코스 토털 서비스 기업으로 에어모션 스윙영상 촬영, 셀프체크인 등 골프존카운티만의 새로운 골프장 문화 구축을 통해 누구나 편안하게 찾을 수 있도록 골프 대중화를 선도하고 있다. 골프존카운티는 현재 국내 골프장 총 20개소(수도권 4개, 중부권 3개, 영남권 7개, 호남권 5개, 제주권 1개)를 운영 및 관리하고 있다.