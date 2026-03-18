골프존커머스, 2월 골프클럽 판매 순위 공개

골프존커머스는 2월 골프존마켓 매장에서 고객들이 가장 많이 선택한 골프클럽 브랜드와 모델을 17일 발표했다.

골프존커머스가 매달 공개하는 골프 클럽 판매 순위 데이터를 살펴보면, 클럽 선택의 핵심 키워드로 관용성이 꾸준히 주목받고 있는 것을 알 수 있다.

남성용 클럽 판매 순위에서 드라이버 판매 순위는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 캘러웨이 QUANTUM, 3위 핑 G440 K, 4위 타이틀리스트 GT, 5위 캘러웨이 ELYTE 순으로 집계됐다.

우드는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 핑 G440, 3위 캘러웨이 QUANTUM, 4위 캘러웨이 ELYTE, 5위 타이틀리스트 GT 가 차지했다. 유틸리티는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 핑 G440, 3위 스릭슨 ZXI 시리즈, 4위 테일러메이드 Qi35, 5위 캘러웨이 ELYTE 순으로 조사됐다.

또 아이언은 1위 브리지스톤 V300 9, 2위 타이틀리스트 T-SERIES 4G, 3위 미즈노 JPX 925, 4위 테일러메이드 P8CB, 5위 미즈노JPX S30로 집계됐다.

골프존마켓 트루핏 수원롯데점 매장 전경.

여성용 클럽 드라이버 판매 순위는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 PRGR 24 SUPER EGG 순이었다. 우드는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 혼마 KIWAMI VI가 차지했다. 유틸리티는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 혼마 BERES-09 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 24 글로리, 3위 혼마 KIWAMI VI, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 혼마 BERES-09로 나타났다.

이외에도 골퍼들이 가장 큰 관심을 갖는 골프공 판매 순위 1위는 타이틀리스트 2025 PRO V1(V1X 포함)이 차지했으며, 2위 테일러메이드 TM 스트라이프, 3위 브리지스톤 TOUR B, 4위 브리지스톤 E12 CONTACT B, 5위 캘러웨이 크롬소프트로 확인됐다.

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골프존커머스는 “골프존마켓에서 매달 공개하는 월별 클럽 판매 데이터가 봄 골프시즌을 앞두고 골프용품을 준비하시는 고객분들의 합리적인 쇼핑에 도움이 되기를 바란다”라며 “골퍼분들에게 도움이 되는 정보를 지속적으로 제공하기 위해 노력하겠다”라고 밝혔다.

한편, 골프존커머스는 골프클럽 및 용품을 판매하는 오프라인 매장 ‘골프존마켓’을 전국 111개 지점에서 운영하고 있으며, 개인별 맞춤 클럽을 제안하는 피팅센터 ‘트루핏(Trufit)’과 골프용품 중고거래 플랫폼 ‘골프존마켓 이웃’ 등 골프존마켓만의 차별화된 서비스를 제공하고 있다.