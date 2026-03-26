요기요, 키움히어로즈와 파트너십…고척돔서 앱 주문 서비스 운영

요기요가 키움히어로즈와 2026시즌 파트너십을 맺고 고척스카이돔에서 앱 주문 서비스를 운영한다. 관람객은 야구장 내 식음료를 줄 서지 않고 주문한 뒤 지정 시간에 받아볼 수 있게 된다.

요기요는 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 키움히어로즈와 2026시즌 업무 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 조형권 위대한상상 대표, 김혜정 CMO, 위재민 키움히어로즈 대표 등 양사 관계자가 참석했다.

이번 협약에 따라 고척스카이돔 관람객은 요기요 앱에서 야구장 입점 매장의 식음료를 주문할 수 있다. 주문한 음식은 지정된 픽업 시간에 맞춰 현장에서 받는 방식이다.

(사진=요기요)

서비스 도입으로 경기장 내 대기 시간을 줄이고 관람 편의성을 높이겠다는 게 회사 설명이다. 요기요는 이를 오프라인 공간에서의 주문 경험을 넓히는 전략의 일환으로 보고 있다.

요기요는 향후 구장 내 서비스 운영과 함께 키움히어로즈와 공동 마케팅도 진행할 계획이다. 이를 통해 고객 접점을 확대한다는 방침이다.

관련기사

고척스카이돔은 키움히어로즈 홈구장으로, 수도권 대표 돔구장 중 하나다. 요기요 포장 주문 서비스는 정규 시즌 경기가 열리는 4월 3일부터 운영된다.

김혜정 요기요 CMO는 이번 협약으로 고척스카이돔 관람객이 요기요 포장 주문의 편의성과 혜택을 경험할 수 있을 것이라며, 앞으로도 다양한 오프라인 공간에서 주문 경험을 확대해 나가겠다고 말했다.