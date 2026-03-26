LX인터내셔널, 새 대표에 구혁서…자원개발 전문가 전면에

LX인터내셔널이 정기주주총회를 통해 구혁서 신임 대표이사 선임과 신규 사외이사 선임을 마무리하며 새 경영진과 이사회 진용을 갖췄다.

LX인터내셔널은 26일 서울 종로구 본사 LX광화문빌딩에서 제73기 정기주주총회를 열고, 구혁서 부사장을 대표로 선임했다고 밝혔다. 구 부사장은 지난해 11월 정기 임원인사를 통해 대표로 내정됐으며, 이날 주주총회 직후 열린 이사회에서 최종 선임됐다.

구혁서 신임 대표는 1996년 LX인터내셔널의 전신인 LG상사에 입사한 이후, 금속사업부장(상무), 자원사업부장(전무), 인도네시아 지역총괄(부사장) 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 특히 인도네시아 지역총괄로 재직하며 신규 니켈 광산 인수를 통해 미래 성장 기반을 확보하고, 자원 사업의 수익성 개선과 고도화를 적극 추진하는 등 의미 있는 성과를 창출했다.

구혁서 LX인터내셔널 대표 (사진=LX인터내셔널)

회사 관계자는 “구 대표는 사업 전반에 대한 폭넓은 이해와 다양한 사업 개발 경험, 강한 실행력을 갖춘 인물”이라며, “미래 성장 기반을 안정적으로 확보하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단해 이사회에서 추천했다”고 설명했다.

이번 주주총회에서는 이사회 구성 강화를 위한 인사도 함께 이뤄졌다. 전석원 서울대학교 에너지자원공학과 교수가 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규 선임됐다. 전 교수는 에너지·자원 분야의 학문적 전문성과 국제 학회 활동 경험을 바탕으로 이사회에 합류했으며, 사외이사로서 LX인터내셔널의 자원개발 사업 전반에 전문적인 조언을 제공할 것으로 회사 측은 기대한다.

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이 밖에도 ▲제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 ▲이사 보수한도 승인 등 총 6개 안건이 모두 원안대로 가결됐다.

LX인터내셔널 관계자는 “이번 정기주주총회를 통해 경영 리더십과 이사회 전문성을 한층 공고히 했다”며, "신임 대표이사 체제 하에서 기존 사업 체질 개선을 가속화하고, 미래 성장 동력 발굴에 지속 힘쓸 것”이라고 말했다.