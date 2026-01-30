LX인터, 작년 영업익 2922억원…전년비40.3%↓

LX인터내셔널이 니켈 광산 증산과 트레이딩 확대에도 시황에 발목이 잡혀 지난해 수익성이 악화됐다.

LX인터내셔널은 지난해 매출 16조 7,063억원, 영업이익 2,922억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 0.4% 증가, 영업이익은 40.3% 감소했다.

인도네시아 AKP 니켈 광산 등 주요 자산 생산량 증가 및 트레이딩 물량 확대, 공격적인 영업 활동으로 안정적인 매출 흐름을 이어갔지만, 자원 및 물류 시황 하락 여파로 영업이익은 줄었다.

실제로 2024년 톤당 평균 135달러였던 호주탄(NEWC) 가격은 지난해 106달러로,

인도네시아탄(ICI4)은 54달러에서 46달러로 하락했다. 같은 기간, 해상운송 운임지수를 나타내는 상하이컨테이너선운임지수(SCFI)는 2,496p에서 1,588p로 36% 급락했다.

LX인터내셔널 관계자는 "올해는 중국, 인도네시아 등 주요 자원 생산국들이 공급을 조절하는 기조를 이어가면서, 전반적인 자원 시장은 지난해보다 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망된다"고 밝혔다.

관련기사

LX인터내셔널은 니켈·보크사이트 등 신규 자산 확보, 트레이딩 사업 기회 발굴,

신성장 사업 분야에서 미래 먹거리 확보를 통해 가시적인 성과 창출에 주력할 계획이다.