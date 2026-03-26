롯데리아, ‘불갈비 버거’ 특화 메뉴로 재출시

롯데리아가 지난 2016년 판매를 종료했던 ‘불갈비 버거’를 특화 메뉴로 다시 선보인다.

롯데리아를 운영하는 롯데GRS는 샌드형 버거인 불갈비 버거를 특화 메뉴로 재출시한다고 26일 밝혔다. 판매 매장은 안산D/T점, 인천연희D/T점, 오산세교D/T점, 영남대D/T점 등 드라이브스루(D/T) 매장 4곳과 서울역사점 등 총 5곳이다.

이번 재출시는 매장 운영 형태와 상권 특성에 맞춘 메뉴 차별화 전략의 일환이다. 획일적인 메뉴 운영에서 벗어나 점포 유형별 특성을 반영한 메뉴를 도입해 객수와 매출을 늘리겠다는 방침이다.

(사진=롯데GRS)

롯데리아는 앞서 홍대점에서 ‘홍대 치’S버거’, 잠실롯데월드타워B1점에서 ‘월드타워 새우’ 2종, 김포·인천·제주공항 입점 매장에서는 ‘자이언트 새우’ 2종 등을 특화 메뉴로 운영해왔다. 회사에 따르면 도입 후 3개월간 매출 구성비는 홍대 치’S버거 약 5%, 월드타워 새우 약 13%, 자이언트 새우 약 7% 수준을 기록했다.

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이번 불갈비 버거는 차량이나 기차 안에서 먹기 편하도록 특화점 전용 카톤 포장재도 함께 적용한다. 포장재는 자동차와 기차 형태 디자인을 활용했다.

롯데GRS 관계자는 “상권별 특화 메뉴 운영이 매출과 객수 확대에 일정 부분 기여한 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 매장별 특성에 맞춘 전략으로 수익성을 높여갈 계획”이라고 말했다.