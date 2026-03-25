블리자드 엔터테인먼트(이하 블리자드)는 블리자드 음악팀과 폰타나 소속의 레코딩 아티스트 오로라가 협업해 제작한 월드 오브 워크래프트 오리지널 신곡 'A Place To Call Home'을 25일(한국시간) 공개했다.

이번 곡은 월드 오브 워크래프트: 한밤(이하 한밤)의 정서를 관통하는 작품으로, 아제로스 세계 속에서의 소속감과 회복력, 나아가 자신만의 보금자리를 찾아가는 여정을 담아냈다. 오로라가 보컬을 맡았으며, 브랜든 윌리엄스와 오로라, 로라 인트라비아가 공동 작사 및 작곡에 참여했다.

곡은 오로라 특유의 보컬과 시네마틱한 판타지 감성의 프로덕션이 어우러져 월드 오브 워크래프트가 쌓아 올린 서사의 규모와 유산을 돋보이게 한다. 함께 공개된 뮤직비디오는 비주얼 스토리텔링을 통해 한밤의 테마를 생생히 구현해 냈다.

관련기사

블리자드, 와우X오로라 합작 신곡 'A Place To Call Home' 공개

이번 작품은 아름다운 여정의 중심을 이루는 동시에, 월드 오브 워크래프트 세계관을 확장하는 또 하나의 서사로 기능한다. 아울러 블리자드는 오랜 플레이어와 새로운 이용자 모두에게 '집'의 의미를 다시금 되새기게 할 예정이다.

신곡 'A Place To Call Home'은 주요 디지털 스트리밍 플랫폼에서 감상할 수 있다. 뮤직비디오는 월드 오브 워크래프트 공식 유튜브 채널에서 시청 가능하다.