블리자드 '하스스톤', 신규 확장팩 '대격변' 18일 정식 출시

신규 카드 135종 및 '데스윙' 영웅 카드 추가… 이전 확장팩 2종 무료 체험 지원

게임입력 :2026/03/18 09:43

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

블리자드 엔터테인먼트는 전략 카드 게임 '하스스톤'의 신규 확장팩 '대격변'을 정식 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 대격변 확장팩에서는 새로운 영웅 카드 '세계파괴자 데스윙'을 비롯해 신규 키워드 '예고'와 '산산조각', 다시 도입된 키워드 '거수' 및 용군단 카드 등을 포함한 총 135종의 신규 카드가 추가됐다.

신규 영웅 카드 '세계파괴자 데스윙'은 자신만의 대격변을 일으키는 4가지 능력 중 하나를 선택해 사용할 수 있다. 이와 함께 돌아온 거수 키워드는 육중한 팔, 추가적인 머리, 꿈틀거리는 촉수 등 거대한 부속 기관을 추가 하수인으로 소환하는 능력을 지녔다.

블리자드 '하스스톤', 신규 확장팩 '대격변' 18일 정식 출시.

신규 키워드인 예고를 지닌 카드를 내면, 각 직업별 거수의 부속 기관과 동일한 효과를 지닌 병사를 전장에 소환해 거수의 능력을 게임 초반에 앞당겨 활용할 수 있다.

관련기사

또 다른 신규 키워드 산산조각이 적용된 카드는 뽑을 때 두 장으로 나뉘어 손의 양쪽 끝에 각각 위치하게 된다. 이용자는 이 카드들을 따로 내거나, 그 사이에 있는 패를 소모해 두 카드를 맞닿게 함으로써 위력이 두 배로 강화된 한 장의 카드로 합쳐서 사용할 수 있다.

블리자드는 대격변 출시를 맞아 해당 확장팩 기간 동안 '에메랄드의 꿈 속으로'와 '운고로의 잃어버린 도시' 등 이전 두 개 확장팩의 모든 카드(황금 카드 포함)를 무료로 사용할 수 있는 혜택을 제공한다. 아울러 '용의 보물' 이벤트를 진행해 참가자들에게 무료 카드와 영웅 스킨, 카드 뒷면 등의 보상을 지급한다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
블리자드 하스스톤 대격변 확장팩

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

리사 수 AMD CEO, 오늘 방한... 네이버·삼성전자 연쇄 회동

[현장] HBM4 앞에 주주들 '북적'..."삼성, 올해 더 대박날 거예요"

BTS 광화문 공연 간다면…'이것' 꼭 확인하세요

KT 이사회 논란, 정기 주총 벽 넘을까

ZDNet Power Center