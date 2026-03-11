블리자드, '블리즈컨 2026' 클래식 컵 주장 확정.

블리자드 엔터테인먼트는 오는 9월 개최되는 '블리즈컨 2026'의 이스포츠 대회인 '블리자드 클래식 컵' 주장으로 유명 스타크래프트 중계진 닉 플롯과 댄 스템코스키를 선정했다고 11일 밝혔다.
'테이스트리스' 닉 플롯과 '아르토시스' 댄 스템코스키는 약 20년 동안 블리자드 이스포츠 분야에서 주요 중계진으로 활동해 왔다. 두 사람은 이번 행사에서 첫 클래식 컵 경기를 중계하며, 각 팀의 주장으로서 올스타 멤버를 직접 선발해 경기를 지휘할 예정이다.
이번 대회는 '히어로즈 오브 더 스톰', '스타크래프트: 리마스터', '스타크래프트 II', '워크래프트 III: 리포지드' 등 총 4개 클래식 타이틀로 치러진다.
블리자드는 향후 클래식 컵의 세부 경기 방식과 상금 규모를 비롯한 블리즈컨 2026 전체 이스포츠 라인업 정보를 추가로 공개할 방침이다.
