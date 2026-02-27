블리자드, '블리즈컨 2026' 커뮤니티의 밤 경연대회 참가자 모집

총상금 3만 3000달러 규모로 격상…5월 16일까지 공식 누리집서 접수

블리자드 엔터테인먼트는 '블리즈컨 2026'의 주요 행사인 '커뮤니티의 밤' 경연대회 참가 신청 접수를 27일 시작했다고 밝혔다. 올해 '블리즈컨 2026'은 오는 9월 13일부터 14일까지 미국 애너하임 컨벤션 센터에서 진행된다.

'커뮤니티의 밤'은 전 세계 블리자드 팬들이 자신의 창작물과 재능을 직접 선보이고 경쟁하는 축제의 장이다. 올해 대회는 심사위원단이 최대 5명으로 확대되고 총상금 규모가 3만 3000달러(약 4732만원)로 늘어나는 등 전반적인 규격이 한층 격상됐다.

또한 참가자들의 다채로운 퍼포먼스를 감상할 수 있는 재능 경연 부문이 다시 도입돼 무대를 채울 예정이다.

대회는 의상, 창작 미술, 단편 영화, 재능 등 총 4개 주요 부문으로 나뉘어 치러진다. 의상 부문은 최고 장인, 대형 작품, 특수 효과, 2인조 등 4개 세부 항목으로 구성되며 각 우승자가 최종 최우수상을 두고 경합을 벌인다.

창작 미술 부문은 실물 스케치부터 디지털 그림까지 자유롭게 출품할 수 있으며, 단편 영화 부문은 블리자드 세계관을 바탕으로 제작한 3분 이내의 영상을 평가한다. 부활한 재능 부문에서는 음악, 춤, 곡예 등 다양한 장기를 뽐낼 수 있다.

경연대회 참가를 원하는 창작자는 오는 5월 16일까지 블리즈컨 공식 누리집에 마련된 신청 양식을 통해 접수하면 된다.

