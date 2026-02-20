블리자드 오버워치, 1시즌 '정복' 호평…보상 이벤트 진행

블리자드 엔터테인먼트는 팀 기반 슈팅 게임 오버워치의 1시즌 ‘정복(Conquest)’ 업데이트 이후 성원에 대한 감사 의미로 게임 내 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

이벤트를 통해 21일 오전 4시부터 24일 중 접속하는 모든 이들에게 경험치(XP) 두 배 혜택이 적용되며, 전리품 상자 5개가 추가로 제공된다.

지난 11일 시작된 1시즌은 신규 영웅 5명의 동시 합류와 함께 2026년 연간 서사 ‘탈론의 지배’의 본격적인 개막을 알리며 오버워치에 새로운 시대가 시작됨을 알렸다.

관련기사

블리자드 '오버워치' 호평에 게임 내 보상 이벤트 진행.

각 역할군 내 개성과 전략적 가치를 강화한 영웅 구성, 신규 역할 하위 분류 및 패시브 시스템 도입, 경쟁전 연간 초기화 및 보상 체계 개편 등 게임 전반에 걸친 대규모 업데이트는 시즌 시작 이후 활발한 참여와 호응을 이끌어냈다.

업데이트와 함께 5주간 진행되고 있는 진영 기반 메타 이벤트 ‘정복’을 비롯해 '헬로키티와 친구들' 협업, 신규 신화 스킨 등 콘텐츠를 통해 게임 경험에 대한 만족도를 높이며 시즌 초반 분위기를 견인하고 있다.