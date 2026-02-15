블리자드 '스타크래프트' 공식 액션 피규어 출시…3대 종족 총출동

워해머 40K로 흥행한 조이토이, 블리자드와 손잡고 라인업 확장

생활/문화입력 :2026/02/15 16:00    수정: 2026/02/15 18:12

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

피규어 제조사 조이토이가 블리자드 엔터테인먼트의 RTS 게임 '스타크래프트' 지식재산권(IP)을 활용한 공식 액션 피규어 라인업을 선보인다.

15일(현지시간) 게임스팟 등 외신에 따르면, 조이토이는 최근 블리자드로부터 공식 라이선스를 취득하고 스타크래프트의 세 종족인 테란, 저그, 프로토스를 기반으로 한 소형 액션 피규어 시리즈 제작을 공식화했다.

이번 시리즈는 약 10cm 크기의 '소형 스케일'로 제작된다. 제조사 측은 작은 사이즈임에도 불구하고 각 종족의 고유한 특징을 정교하게 재현하는 데 주력했다고 밝혔다.

관련기사

'스타크래프트' IP를 활용한 소형 액션 피규어 실루엣. 사진=조이토이 공식 홈페이지

주요 제품 특징으로는 ▲테란 파워 아머의 육중한 금속 질감 구현 ▲저그 외계 생명체의 세밀한 생물학적 디테일 묘사 ▲프로토스의 첨단 에너지 무기 및 장구류 재현 등이 꼽힌다. 조이토이는 앞서 '워해머 40,000' 시리즈를 통해 전 세계 수집가 사이에서 높은 인지도를 쌓은 바 있다.

첫 번째 라인업으로는 스타크래프트를 상징하는 대표 유닛이 이름을 올릴 전망이다. 외신은 공개된 이미지의 실루엣을 통해 테란의 '해병', 저그의 '히드라리스크', 프로토스의 '질럿'이 초기 제품군을 구성될 것으로 예상했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스타크래프트 블리자드 엔터테인먼트 조이토이 소형 액션 피규어

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[비욘드IT] 초창기 챗GPT 닮은 '몰트북', AI 진화의 필연적 진통인가

[AI는 지금] 오픈소스AI, 미·중 패권경쟁 흔든다…"韓, 전략적 활용 시급"

"자율주행차 맞아?"...웨이모, '문 닫는 알바' 쓴다

블록체인 지갑 만드는 토스…디지털자산 담는 '슈퍼앱' 구상

ZDNet Power Center