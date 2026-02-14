33원정대, DICE 어워드 '올해의게임' 수상...'최우수 온라인게임'은 아크레이더스

'클레르 옵스퀴르: 33원정대'(33원정대)가이 제29회 DICE 어워드에서 올해의게임을 포함해 최다 수상작에 올랐다. 넥슨이 서비스 중인 아크레이더스는 온라인게임 부문을 수상했다.

지난 13일(현지시간) 진행된 DICE 어워드는 2026 DICE 서밋 기간 중 열린 시상식에서 한 해를 빛낸 게임들을 발표했다. 이 자리에서 샌드폴 인터랙티브의 33원정대는 올해의 게임을 비롯해 롤플레잉 게임상, 아트 디렉션, 스토리, 게임 디렉션 부문까지 총 5관왕을 차지했다.

서커 펀치 프로덕션의 ‘고스트 오브 요테이’도 어드벤처 게임상을 비롯해 아트 디렉션과 오리지널 음악 작곡 부문에서도 이름을 올렸다. 특히 주인공 아츠 역을 맡은 에리카 이시이가 캐릭터 부문 수상까지 하면 4관왕을 차지했다.

클레르 옵스퀴르: 33원정대 스크린샷

코지마 프로덕션의 ‘데스 스트랜딩 2: 온 더 비치’는 오디오 디자인과 기술적 성취 부문에서 2관왕을 차지했다. 인디 게임 ‘블루 프린스’는 인디 게임상과 게임 디자인 부문에서 수상하며 작품성을 인정받았다.

엠바크 스튜디오가 개발하고 넥슨이 서비스 중인 익스트랙션 슈팅게임 ‘아크 레이더스’는 온라인게임 상을 수상했다.

이 밖에도 레고 파티가 가족 게임상, 모탈 컴뱃: 레거시 컬렉션이 격투 게임상, 마리오 카트 월드가 레이싱 게임상, 리매치가 스포츠 게임상, 더 얼터스가 전략·시뮬레이션 게임상을 받았다.

모바일게임상은 ‘페르소나 5: 더 팬텀 X’, 몰입형 리얼리티 게임상은 ‘고스트 타운’에 돌아갔다. 몰입형 리얼리티 기술 성취 부문은 ‘호텔 인피니티’가 수상했다.

관련기사

전 너티독 공동 대표 에반 웰스는 명예의 전당에 헌액됐다. 시상식은 고(故) 빈스 잠펠라를 기리는 기조 연설과 함께 진행돼 업계의 추모 분위기 속에서 열렸다.

메건 스카비오 인터랙티브예술과학아카데미의 대표는 “올해 DICE 어워드에서 조명된 작품들은 우리 산업을 정의하는 뛰어난 재능과 창의성의 폭을 보여준다”며 “개발자들이 혁신과 스토리텔링, 의미 있는 플레이어 경험을 통해 인터랙티브 엔터테인먼트를 계속해서 끌어올리고 있다는 점이 인상적”이라고 밝혔다.