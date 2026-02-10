프랑스 문화부, 33원정대 개발진에 문화예술 최고 훈장 수여

턴제 RPG 클레어 옵스큐르: 33원정대(33원정대)를 개발한 게임 제작사 샌드폴 인터랙티브가 개발한 프랑스 문화부로부터 문화예술 최고 훈장을 받았다.

샌드폴 인터랙티브는 지난 7일 링크드인 게시물을 통해 33원정대 개발진 전원에게 프랑스 문화부의 예술문학 훈장 기사 등급이 수여됐다고 발표했다.

이는 프랑스 문화부가 예술·문학 분야에 중대한 공헌을 한 인물이나 단체에 수여하는 훈장이다. 훈장은 기사, 장교, 대령 등급으로 나뉘며, 전 세계에서 매년 약 200명만 선정된다.

클레르 옵스퀴르: 33원정대 스크린샷

훈장 수여식 현장에서 라시다 다티 프랑스 문화부장관은 클레어 옵스큐르가 프랑스 문화예술 산업에 끼친 영향과 대중적·비평적 성취를 강조하며 개발진 전원을 기사로 임명했다는 점을 발표했다.

샌드폴 인터랙티브는 2020년 프랑스 몽펠리에에서 설립된 비디오 게임 개발사다. 이들이 처음 개발한 게임 33원정대는 2025년 4월 출시 이후 큰 성공을 거뒀으며 골든조이스틱어워드에서 올해의게임을 포함해 7관왕, 더게임어워드에서도 올해의게임을 포함해 9관왕을 차지했다.

샌드폴 인터랙티브는 링크드인 게시물에서 “원정대에서 기사로! 어제 문화부에서 우리 게임을 기념하며 훈장을 받았다”며, “이 영예를 우리 팀과 게임에 생명을 불어넣은 수백만 이용자에게 바친다. 우리의 여정이 창작을 꿈꾸는 이들에게 영감을 주기를 바란다”라고 밝혔다.