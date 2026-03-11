블리자드, '오버워치'·'프로젝트 요르하' 협업 진행.

블리자드 엔터테인먼트는 슈팅 게임 '오버워치'에 '프로젝트 요르하' 협업 콘텐츠를 업데이트했다고 11일 밝혔다.

이번 협업 이벤트는 한국 시간 기준 오는 24일까지 진행된다. '오버워치' 영웅들을 요르하 안드로이드와 휴머노이드 기계 테마로 재해석한 전설 스킨 5종을 추가했다.

새롭게 도입된 스킨은 '2B 키리코', '9S 우양', 'A2 벤데타', '사령관 화이트 메르시', '아담 라이프위버'로 구성됐다. 해당 스킨들은 묶음 상품 형태로 상점에서 판매된다.

협업 기간 동안 게임 내 전용 이벤트 허브도 운영한다. 이용자는 해당 시스템을 통해 관련 정보를 확인하고, 도전 과제 달성 결과에 따라 프로필 카드, 플레이어 칭호, 특별 무기 장식품 등 다양한 인게임 보상을 획득할 수 있다.