블리자드, '블리즈컨 2026' 이스포츠 세부 정보 공개…총상금 120만 달러 규모

블리자드 엔터테인먼트는 '블리즈컨 2026'의 이스포츠 프로그램 세부 일정을 19일 공개했다. 오는 9월 13일과 14일(한국 시간) 양일간 미국 애너하임 컨벤션 센터에서 열리는 이번 행사 기간 열리는 각 종목별 이스포츠 대회의 총상금 규모는 120만 달러(약 18억원)에 달한다.

올해 블리즈컨에는 과거 블리자드 이스포츠의 역사를 조명하는 팀 대항전 '블리자드 클래식 컵'이 처음으로 도입된다. 이 대회는 ▲히어로즈 오브 더 스톰 ▲스타크래프트: 리마스터 ▲스타크래프트 2 ▲워크래프트 3: 리포지드 등 4종의 고전 타이틀을 활용해 포인트제 방식으로 치러진다.

스타크래프트 영문 중계진으로 잘 알려진 닉 플롯과 댄 스템코스키가 각각 팀 주장을 맡아 총상금 10만 달러를 두고 경쟁하며, 결승전은 블리즈컨 무대 현장에서 열린다.

블리자드 '블리즈컨 2026'.

블리자드의 핵심 지식재산권(IP)을 내세운 글로벌 주요 대회들도 현장에서 진행된다. '월드 오브 워크래프트' 종목에서는 상금 60만 달러(약 9억원)를 걸고 '신화 쐐기돌 던전 인터내셔널(MDI)'과 '아레나 월드 챔피언십(AWC)'이 개최된다.

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MDI는 참가팀 간 정면 대결 형태의 스피드 런 방식으로 진행되며, 지역 통합 플레이오프로 치러지는 AWC에는 중국 지역 팀들이 다시 합류한다.

또한, 오버워치 이스포츠 출범 10주년을 맞아 '오버워치 월드컵'이 블리즈컨 무대로 복귀한다. 글로벌 예선을 통과한 30개 국가대표 팀이 본선 대결을 펼친다. 이와 함께 2026 시즌 최상위 선수들이 진출하는 '하스스톤 마스터즈 투어 챔피언십'도 총상금 50만 달러(약 7억 5000만원)를 놓고 블리즈컨 현장에서 최종 승자를 가릴 예정이다.