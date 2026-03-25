오뚜기, 라면박람회서 ‘나만의 진라면’ 체험존 운영

오뚜기가 ‘대한민국 라면박람회’에서 체험형 콘텐츠를 앞세워 소비자 접점 확대에 나선다.

오뚜기는 26일부터 29일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 대한민국 라면박람회’에 참가해 ‘나만의 진라면 만들기’ 체험 이벤트를 운영한다고 25일 밝혔다.

이번 체험존은 진라면 순한맛과 매운맛을 베이스로 총 14종의 토핑을 조합해 자신만의 라면을 완성하는 프로그램이다. 건조 냉이, 건미역, 계란스크램블, 김치 후레이크 등 다양한 재료를 선택해 취향에 맞는 레시피를 구성할 수 있다.

(사진=오뚜기)

참가자는 완성한 라면을 컵 용기에 담고 스티커 등으로 직접 디자인한 뒤 밀봉해 기념품으로 가져갈 수 있다. 현장에서는 ‘진라면 약간매운맛’과 신제품 ‘진밀면’ 증정 행사도 함께 진행된다.

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SNS 인증 이벤트도 마련됐다. 체험 결과물을 업로드하면 추첨을 통해 협업 굿즈인 ‘진라면 컵라면 원형 지퍼 파우치’를 제공한다.

오뚜기 관계자는 “다양한 토핑 조합을 통해 진라면의 확장성을 직접 경험할 수 있도록 기획했다”며 “소비자가 자신만의 방식으로 제품을 즐길 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.