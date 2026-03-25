한화파워시스템·PSM, 브랜드 통합…‘한화파워’로 새 출발

한화가 발전 설비 공급과 유지·운영 역량을 하나로 묶어 전력 인프라 시장 공략을 강화한다.

한화임팩트의 자회사 한화파워시스템과 미국 가스터빈 서비스 회사 PSM이 브랜드를 통합해 사명을 ‘한화파워’로 변경한다고 25일 밝혔다. 이번 사명 변경은 개별 설비 중심의 사업 구조에서 벗어나 에너지 인프라 전반에 대응하는 통합 솔루션 기업으로 전환하기 위한 차원이다.

새 사명인 한화파워에는 단순한 에너지 장비 공급과 서비스를 넘어 발전 설비 솔루션 전반을 아우르겠다는 의미를 담았다. 양사는 이번 통합을 통해 가스터빈과 압축기를 중심으로 한 핵심 역량을 결집하고, 주력 설비와 보조기기, 운영, 서비스까지 포괄하는 통합 에너지 인프라 솔루션 체계를 구축할 계획이다.

전기화(연소·기계 동력을 전기 에너지로 대체)와 인공지능(AI) 확산으로 초대형 데이터센터가 늘면서 안정적인 전력 공급의 중요성도 커지고 있다. 분산형 전원 확대와 맞물려 고효율 가스터빈과 정밀 연료 공급 시스템의 역할 역시 부각되는 상황이다. 한화파워는 에너지를 전력으로 전환하는 시스템을 바탕으로 산업 현장의 전력 인프라 수요에 대응한다는 방침이다.

회사 측은 이번 통합으로 고객이 단일 파트너를 통해 설계부터 운영까지 전 주기에 걸친 최적화를 추진할 수 있게 되고, 변화하는 에너지 환경에도 보다 유연하고 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대했다.

라피 발타 한화파워 대표는 “에너지 장비의 중요성이 커진 상황에서 한화파워는 회전기기 기술력을 기반으로 글로벌 역량을 결집해 전력 산업 가치사슬 전반을 강화하겠다”며 “현지 대응력과 서비스 품질을 높여 발전 플랜트의 신뢰성과 효율성을 끌어올리고, 글로벌 에너지 솔루션 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

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한화파워는 이번 사명 변경을 계기로 북미·유럽·중동·아시아 거점을 유기적으로 통합 운영하고, 기술 개발과 엔지니어링, 판매, 서비스 전반에서 시너지를 높일 계획이다.

한편 한화파워는 산업용 압축기와 가스터빈 기술을 기반으로 저탄소 연료 발전 기자재와 전 주기 솔루션을 제공하는 에너지 시스템 전문 기업이다. 설계와 제조, 유지보수, 업그레이드까지 아우르는 서비스를 글로벌 시장에 공급하고 있다. 가스터빈용 연료공급압축기와 탄소포집·활용·저장(CCUS)용 이산화탄소 압축기를 통해 연료 공급부터 발전, 탄소관리까지 연결하는 기술 체계도 강화하고 있다. 앞으로는 수소·암모니아 등 저탄소 발전 분야로 사업을 확대하고, 노후 가스터빈의 친환경 전환 솔루션도 고도화할 예정이다.