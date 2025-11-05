[인사] 한화에너지·한화토탈에너지스·한화파워시스템·한화엔진

한화그룹의 한화에너지, 한화토탈에너지스, 한화파워시스템, 한화엔진 등 4개사가 1980년대생 5명을 포함한 총 14명의 신규임원 승진을 단행했다.

그룹 관계자는 금번 인사에 대해 “기술 전문성 및 성장 잠재력을 보유한 우수 임원을 주요 포지션에 배치함으로써 지속 가능한 성장과 미래 경쟁력을 확보하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

[정기 신규임원 인사 명단]

◇한화에너지 (총 5명)

▲박인규, 이희태, 임기홍, 최성권, 최훈종

◇한화토탈에너지스 (총 4명)

▲김동진, 김승혁, 조환희, 최우혁

◇한화파워시스템 (총 1명)

▲황종규

◇한화엔진 (총 4명)

▲김상훈, 김종환, 이진욱, 홍창호