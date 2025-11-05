[인사] 한화에너지·한화토탈에너지스·한화파워시스템·한화엔진

인사입력 :2025/11/05 16:18

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한화그룹의 한화에너지, 한화토탈에너지스, 한화파워시스템, 한화엔진 등 4개사가 1980년대생 5명을 포함한 총 14명의 신규임원 승진을 단행했다.

그룹 관계자는 금번 인사에 대해 “기술 전문성 및 성장 잠재력을 보유한 우수 임원을 주요 포지션에 배치함으로써 지속 가능한 성장과 미래 경쟁력을 확보하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

[정기 신규임원 인사 명단]

◇한화에너지 (총 5명)

▲박인규, 이희태, 임기홍, 최성권, 최훈종

◇한화토탈에너지스 (총 4명)

▲김동진, 김승혁, 조환희, 최우혁

◇한화파워시스템 (총 1명)

▲황종규

관련기사

◇한화엔진 (총 4명)

▲김상훈, 김종환, 이진욱, 홍창호

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한화토탈에너지스 한화파워시스템 한화엔진 한화에너지 한화그룹

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

쿠팡, 신사업 덕에 3분기 역대 최대 실적...수익성 개선은 과제

中 CXMT, 韓 HBM 추격 나서...내년 'MR-MUF' 방식 양산

"차동기어로 차별화…韓 휴머노이드 새 길 연다"

네이버 "GPU에 1조원 이상 투자…로봇, 신성장동력으로"

ZDNet Power Center