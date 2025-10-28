한화그룹, 건설·에너지·반도체장비 계열사 수장 교체

한화그룹은 28일 한화 건설부문, 한화임팩트 사업부문, 한화세미텍 등 3개 계열사 신임 대표 3명을 내정했다.

한화그룹은 이번 인사를 통해 전문성과 경험, 글로벌 사업 역량이 검증된 경영진을 배치해 회사의 중장기 경쟁력을 강화했다.

이번 인사를 통해 해당 계열사는 신임 대표 책임 하에 새로운 조직을 구성해 내년 경영전략을 조기에 수립하고, 이를 바탕으로 사업계획을 실행해 나갈 예정이다. 이번 내정된 대표들은 각 사 일정에 따라 주주총회와 이사회 등을 거쳐 최종 선임된다.

한화그룹은 급변하는 글로벌 사업 환경에 적응하고 사업별 경쟁력 강화를 위해 수시 인사를 단행하고 있다.

사진 왼쪽부터 김우석 한화 건설부문 신임 대표, 양기원 한화임팩트 신임 대표, 김재현 한화세미텍 신임 대표 내정자 (사진=한화그룹)

한화 건설부문 신임 대표에는 김우석 현 한화 전략부문 재무실장이 내정됐다. 김 대표 내정자는 30년 넘게 한화그룹에 재직하며 주로 경영, 재무 분야에서 일했다.이 분야 전문성을 기반으로 한화 건설부문 우량 수주 및 재무 건전성 제고, 안전경영 강화에 집중할 계획이다. 김승모 현 대표는 한화에어로스페이스 전략부문 방산전략담당으로 자리를 옮겨 방산 사업 미래 전략을 수립하고 신규 성장 동력을 발굴하는 역할을 수행할 예정이다.

한화임팩트 사업부문 양기원 대표 내정자는 한화케미칼 사업개발실장, 한화솔루션 전략기획실장, 한화 글로벌부문 대표 등을 역임했다. 양 대표 내정자는 사업개발 및 전략기획 경험과 글로벌 사업역량을 바탕으로 한화임팩트의 내수시장 지배력 강화와 수출시장 확대를 견인해 나갈 계획이다.

한화세미텍 신임 대표에는 김재현 현 한화푸드테크 기술총괄이 내정됐다. 김 대표 내자는 삼성전자, 어플라이드머트리얼즈 등 국내외 반도체장비 업계에서 30여년간 근무 베테랑이다. 반도체장비 사업 분야에서 풍부한 경험과 기술 전문성을 갖추고 있다.한화세미텍이 하이브리드본더 개발 등 차세대 기술개발로 반도체장비 시장을 선점해

나가는데 있어 적임자로 평가받고 있다.