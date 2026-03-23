편의점, BTS 공연 희비…매출에 웃고, 재고에 울었다

26만명이 몰릴 것으로 예상됐던 방탄소년단(BTS) 광화문 공연에 실제로는 4만여명만 찾으면서 인근 편의점들이 예상보다 많은 재고 부담을 떠안은 것으로 나타났다. 일부 점포에서는 김밥 등 유통기한이 짧은 간편식을 대상으로 원플러스원 행사까지 진행하기도 했다.

편의점업계에서는 행사 특수로 매출이 크게 늘어난 것은 사실이라면서도, 가맹점의 부담을 덜어주기 위해 폐기 지원에 나서고 있다는 입장이다.

BTS 공연으로…편의점 매출 6배 가까이 뛰어

23일 업계에 따르면 편의점들은 일제히 보도자료를 통해 방탄소년단 공연으로 인해 광화문 인근 점포 매출이 크게 늘었다고 알렸다.

GS리테일이 운영하는 GS25가 광화문 인근 점포 5개 매장을 분석한 결과, 직전 토요일(14일) 대비 매출은 233.1%, 객수는 181.2% 증가했다. 공연장 이동에 가장 밀접한 점포의 경우 매출이 최대 378.4%까지 상승했다.

상품별로는 ▲김밥(379.1%) ▲주먹밥(290.0%) ▲샌드위치(309.0%) ▲빵류(560.7%) 등 간편 먹거리 매출이 크게 늘었고 ▲생수(541.8%) ▲커피 음료(255.5%) ▲스낵(333.5%) ▲우유(240.6%) 등 음료 및 간식류도 동반 상승했다.

광화문 광장 근처 세븐일레븐 매장이 BTS를 환영한다는 내용의 플래카드를 걸어둔 모습. 본 기사 내용과는 무관.(사진=지디넷코리아)

BGF리테일이 운영하는 CU 역시 광화문 광장 일대 주요 점포들의 매출이 전주 같은 요일 대비 최대 5배 늘었다고 밝혔다. 공연의 직접 영향권에 있는 광화문 인근 10개 점포의 매출은 전주 대비 270.9% 상승했고 공연장과 가장 인접한 대로변 점포 3곳의 매출은 547.8%나 급증했다.

세븐일레븐과 이마트24의 광화문 일대 매출도 급증했다. 세븐일레븐의 광화문, 명동 상권 40개 점포에서는 공연 당일(21일) 매출이 전주 토요일 대비 117% 늘었다. 이마트24도 광화문·종로 일대 36개 점포 매출이 전주 대비 39%, 전월 같은 기간 대비 33%, 전년 동기 대비 39% 신장했다.

26만명 아닌 4만명…SNS선 ‘원플러스원’ 행사까지

다만 온라인 커뮤니티에서는 방탄소년단 공연에 기대보다 적은 수의 관객이 몰리며 재고 부담이 커졌다는 불만이 쏟아지기도 했다.

실제 경찰은 당일 공연에 최대 26만명이 모일 것으로 예상했고 서울시는 20만~30만명이 광화문~시청역 일대를 찾을 것으로 예측한 바 있다.

편의점들은 광화문 일대 점포를 중심으로 재고를 대포 늘리면서 대비에 나섰다. CU의 경우 광화문·명동 일대 점포에 주요 상품 재고를 최대 100배까지 확대했다. GS25·세븐일레븐·이마트24도 물량을 늘리고 매대를 추가 배치했다.

하지만 서울시 실시간 인파 데이터에 따르면 공연 현장에는 약 4만~4만 8000명이 모였다. 경찰 비공식 추산에 따르면 4만 2000명으로 집계됐다. 하이브 추산으로는 10만 4000명으로 집계됐다.

광화문 편의점 재고 관련 게시글(왼쪽)과 21일 오후 11시 30분 기준 광화문 인근 CU 점포의 재고 현황. (사진=온라인 커뮤니티, 포켓CU 앱 캡처)

SNS에는 광화문 인근에서 점포를 운영 중인 한 점주가 김밥 등 재고가 상당히 많이 남았다며 원플러스원 행사를 진행 중이라는 사진을 올리기도 했다. CU 자체 앱인 ‘포켓CU’의 재고찾기에서는 토요일 오후 11시 30분 기준 광화문 광장에 인접한 한 점포에서는 참치김밥 재고가 100개 가까이 남아 있기도 했다.

업계에서는 공연을 대비해 평소보다 많은 양을 발주하면서 재고 규모가 상대적으로 커 보이는 것이라고 설명했다.

BGF리테일에 따르면 편의점은 기회 로스를 방지하기 위해 5~10% 폐기율로 관리하고 있다. 이번에도 평소보다 발주량이 많아 절대적인 폐기량이 많아 보인다는 것이다.

BGF리테일 관계자는 “현장에서는 실시간 점간 이동을 통해 빠르게 재고를 소진해 통상적인 범위를 크게 벗어나는 수준은 아니다”고 말했다.

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업계에서는 폐기 비용을 본사가 전액 혹은 일부 부담해 가맹점주들의 부담을 분담하고 있다고 강조했다.

업계 관계자는 “공연 특성상 시간대에 따라 고객 수요가 집중되는 만큼, 점포별로 판매 상황과 재고 수준에는 일부 차이가 있을 수 있다”면서 “필요한 경우에는 본사 차원의 지원을 통해 경영주의 부담을 최소화할 수 있도록 지속적으로 점검하고 있다”고 말했다.