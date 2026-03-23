이집트 피라미드가 '붉은 행성' 화성에? [여기는 화성]

붉은 행성 화성에서 고대 이집트 피라미드를 연상시키는 구조물이 포착된 사진이 최근 다시 주목받고 있다.

과학매체 사이언스얼랏은 23일(현지시간) 바람에 의해 깎인 화성 캔더 협곡에 자리한 ‘삼면 피라미드’ 형태 지형이 온라인에서 재조명되고 있다고 보도했다.

화성에서 고대 이집트 피라미드와 같은 지형이 포착돼 주목을 끌고 있다. (사진=NASA/JPL-칼텍/미국 애리조나대학)

해당 지역은 태양계에서 가장 큰 협곡인 발레스 마리네리스 내부에 자리잡고 있다. 이 지역은 수십억 년에 걸쳐 물, 산사태, 바람, 지각 활동 등의 영향을 받아 형성된 것으로 알려졌다.

이 이미지는 최근 영화 제작자 브라이언 코리 돕스가 엑스(X)를 통해 공유하면서 다시 관심을 끌었다. 사진은 소셜미디어와 일부 타블로이드 매체를 통해 빠르게 확산됐다. 돕스는 과거에도 NASA 이미지 속 화성에 인공 구조물이 존재한다는 주장을 제기한 바 있다.

2001년 마스 글로벌 서베이어(MGS)가 촬영한 이미지 (사진= MC Malin, KS Edgett, SD Davis, MA Caplinger, E. Jensen, KD Supulver, J. Sandoval, L. Posiolova, and R. Zimdar, E06-00269)

해당 사진의 기록은 2001년으로 거슬러 올라간다. 당시 한 연구원이 화성 탐사선(MGS)의 이미지(E06-00269)에서 해당 구조를 발견하며 주목 받았다. 이후 NASA 화성정찰궤도선의 고해상도 카메라를 비롯한 여러 탐사 장비가 이 지역을 추가 촬영했다.

이 곳을 화성정찰궤도선 고해상도 카메라가 다른 각도에서 촬영한 모습. 높이가 비슷한 주변 지형들이 보인다. (사진=NASA/JPL-칼텍/미국 애리조나대학)

HiRISE 이미지에서는 사면체 형태보다는 주변 협곡과 침식 작용으로 형성된 울퉁불퉁한 지형이 더 뚜렷하게 관찰된다. 특히 이 지역에는 주변보다 솟아오른 돌출 지형이 곳곳에 분포해 있다. 이는 과거 지하에 묻혀 있던 암석 구조물이 주변 기반암보다 높은 내구성을 지녀, 침식 과정에서 주변이 깎여 나간 뒤 돌출부만 남은 것으로 분석된다.

이러한 지형은 지름 최대 1km, 높이 수십 미터에 이르며, 문제의 캔더 사면체 역시 지름 약 290m, 높이 145m 규모로 일반적인 돌출 지형보다 다소 크지만, 층층이 쌓인 암석이 침식되며 형성된 고립된 언덕의 일부로 설명된다.

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이미지를 자세히 보면 강한 바람에 의해 형성된 물결 모양의 풍식 지형 한가운데 위치해 있으며, 표면 또한 인공 구조물처럼 매끄럽지 않고 울퉁불퉁하다. 세 변의 길이 역시 서로 달라 자연 형성 구조임을 보여준다.

과학자들은 이처럼 화성에서 특정 사물을 닮은 형태를 인식하는 현상이, 무작위 자극 속에서 의미 있는 이미지를 떠올리는 심리적 경향인 ‘파레이돌리아(Pareidolia, 변상증)’ 때문이라고 설명하고 있다.