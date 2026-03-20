뉴로메카-한국콜마, 화장품·미생물 검사 자동화 MOU

협동로봇 전문기업 뉴로메카는 글로벌 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 한국콜마 와 로봇 및 자동화 관련 공동연구를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.

양사는 연구소 자동화 장비 및 제조 현장의 자동화 설비 개발을 위한 전략적 협력 체계를 구축하기로 합의했다.

박종훈 뉴로메카 대표(왼쪽)와 한상근 한국콜마 기술연구원 부사장(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=뉴로메카)

주요 협력 범위는 ▲미생물 시험용 자동화 장비 제품 개발 ▲제형 개발 및 분석에 필요한 자동화 장비 개발 ▲제조소 내 자동화 필요 공정에 대한 연구 및 설비 개발 ▲향후 사업화 가능성에 대한 공동 검토 등이다.

뉴로메카는 설비 설계, 부품 수급, 로봇 티칭 및 설비 제작 전반을 담당하게 된다. 한국콜마는 연구 방향 설정을 위한 기술적 요구사항을 제시하고, 실제 현장 적용 가능성에 대한 피드백 및 사업적 활용 가능성을 검토할 예정이다.

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양사는 연구를 통해 확보된 기술에 대한 특허 지분을 공동 소유하되, 뉴로메카가 해당 기술에 대한 전용 실시권을 가지는 방식으로 기술적 성과를 활용할 계획이다.

박종훈 뉴로메카 대표는 "로봇 기술력을 화장품 연구 및 제조 자동화 영역으로 확장하게 됐다"라며 "미생물 시험 등 정밀한 작업이 요구되는 분야에서 혁신적인 자동화 솔루션을 선보일 것"이라고 말했다.