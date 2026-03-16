뉴로메카, DN오토모티브 자동화 수주

뉴로메카는 자동차 부품기업 DN오토모티브 양산공장에 협동로봇 자동화 프로젝트를 수주했다고 16일 밝혔다.

뉴로메카는 DN오토모티브 조립라인에 협동로봇 기반 자동화 설비를 구축한다. 조립 공정 자동화를 중심으로 제품 이송·검사·배출 기능을 포함한 통합 자동화 생산라인을 공급한다.

제품 정위치 확인과 방향성 검사, 공정 간 자동 이송 및 배출 구조 등을 포함한 일괄 자동화 라인으로 설계했다. 뉴로메카는 협동로봇 공급뿐 아니라 공정 설계와 자동화 시스템 통합을 수행하는 통합 자동화 솔루션 구축을 담당한다.

DN오토모티브는 자동차 방진부품 및 축전지 사업을 영위하는 DN그룹 핵심 계열사다. DN그룹은 자동차 부품, 공작기계 및 산업 장비 사업을 중심으로 국내외 다수 제조 거점을 보유하고 있다.

뉴로메카는 작년 3월 DN그룹 글로벌 공작기계 기업 DN솔루션즈로부터 50억원 규모 전략적 투자를 유치한 바 있다. 이번 프로젝트는 전략적 투자 이후 협력이 실제 생산라인 자동화 사업으로 이어진 첫 사례다.

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뉴로메카 측은 향후 유사 공정을 보유한 국내외 공장 등 DN그룹 주요 생산거점으로 확대 적용할 수 있다고 전망했다. 그룹 생산라인 자동화 협력으로 이어질 것으로 기대된다는 설명이다.

김정아 뉴로메카 로봇시스템사업부문 부문장은 "DN그룹 제조 계열사와 협력을 확대하고 글로벌 제조기업을 대상으로 한 자동화 사업도 지속 추진할 계획"이라고 말했다.