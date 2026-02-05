뉴로메카, 피지컬AI 중심 사업구조 전환 '박차'

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카는 산업용 피지컬 인공지능(AI) 중심 사업 구조 전환과 기술 경쟁력 강화에 역량을 집중하고 있다고 5일 밝혔다.

제조업 전반에서 인력 부족과 숙련 인력 고령화가 심화되는 가운데, AI 로봇의 현장 투입과 노동 대체는 선택이 아닌 시대적 필연으로 자리 잡고 있다.

특히 철강 공정, 용접 자동화, 정밀 가공과 같이 오차 허용 범위가 극히 제한되고 안정성이 절대적으로 요구되는 산업에서는, 로봇의 지능화 수준이 곧 생산성과 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.

뉴로메카는 이러한 변화에 대응해 범용 협동로봇 중심의 사업 구조에서 벗어나, 고정밀 제어 기술과 AI 기반 지능화 역량을 결합한 고부가가치 산업용 로봇 솔루션을 핵심 성장 축으로 재정립해 왔다.

회사는 포스코와 같은 보수적인 산업 환경과 고난이도 용접 자동화 공정, DN솔루션즈를 중심으로 한 정밀 가공 산업 전반에서 요구되는 기술 수준을 기술 개발의 기준점으로 삼고 있다.

뉴로메카는 로봇 제어 알고리즘, 실시간 제어 안정성, AI 기반 지능형 소프트웨어에 대한 연구개발 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 이는 범용 로봇과 명확히 차별화되는 산업용 피지컬 AI 경쟁력을 확보하기 위한 필수적인 전환 과정이라는 설명이다.

전환사채와 관련된 잠재적 오버행 리스크는 최근 전환청구를 통해 사실상 선반영 국면에 진입하며, 자본 구조에 대한 시장 불확실성이 해소되는 전환점을 맞았다.

뉴로메카는 강화된 재무 구조와 높아진 자본 예측 가능성을 바탕으로, 로봇 자동화 본업에서의 수주 확대와 기술 상용화 성과를 본격적으로 가시화하는 데 집중한다.

뉴로메카 관계자는 "인공지능 시대로 접어들며 로봇의 생산 현장 투입은 거대한 수레처럼 이미 움직이기 시작했다"며 "단순 하드웨어 공급을 넘어 제어·AI·운영 기술이 결합된 산업용 피지컬 AI 플랫폼 기업으로 도약하는 것이 중장기 방향"이라고 밝혔다.

뉴로메카는 앞으로도 산업 현장의 실제 수요를 기준으로 한 지능형 로봇 솔루션을 중심으로 사업을 전개하며, 중장기적인 기업 가치 제고에 집중할 계획이다.