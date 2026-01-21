뉴로메카, 제1회차 전환사채 전량 자본 확충

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카는 제1회차 전환사채(CB)와 관련된 투자자 보유 물량 전체에 대해 보통주 전환 청구를 완료했다고 21일 밝혔다.

이번 전환은 투자자들의 전환권 행사에 따라 진행됐다. 이로써 회사가 보유한 자기사채를 제외한 외부 투자자 전환 가능 물량은 더 이상 남지 않게 됐다.

그동안 시장에서는 잔여 전환사채 물량으로 인한 잠재적 오버행(잠재적 매물 부담) 가능성이 투자 판단의 부담 요인으로 지적돼 왔다. 이번 전환 절차가 마무리되면서 자본 구조상 불확실성이 구조적으로 해소됐다는 평가다.

뉴로메카 측은 "제1회차 전환사채와 관련된 전환청구가 모두 마무리됨에 따라 자본 구조 예측 가능성이 확보됐고, 투자자들이 회사의 가치를 보다 명확하게 평가할 수 있는 환경이 조성됐다"며 "강화된 재무 구조를 바탕으로 본업인 로봇 자동화 사업의 성과를 가시화하는 데 더욱 집중하겠다"고 밝혔다.

아울러 회사는 이번 전환사채 전환 절차 종료됨에 따라 재무 구조가 한층 견고해질 것으로 기대하고 있다. 자본 확충을 통한 재무 건전성 강화는 향후 로봇 자동화 시장 내 경쟁력 확대를 위한 중요한 중장기 성장 기반이 될 전망이다.