뉴로메카, 전환사채 30억원 만기전 취득

로봇 자동화 전문기업 뉴로메카는 2023년 발행된 제1회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 만기 전에 취득한다고 6일 공시했다.

사채 취득금액은 30억7천821만원 규모다. 취득 후 권면 총액은 260억4천만원이다. 기존 만기일은 2028년 7월이다.

회사 측은 "최근 투자자 전환과 회사 주도의 콜옵션 행사를 병행하며 자본구조 전반을 계획적으로 관리하고 있다"고 밝혔다.

자본구조 불확실성을 완화하고 재무 건전성과 예측 가능성을 높이기 위한 재무 관리 기조를 이어간다는 방침이다.

자회사 로볼루션은 최근 외부 투자 유치를 통해 재무 구조가 개선됐다. 뉴로메카는 추가 출자 부담을 통제하며 연결 기준 재무 리스크를 관리하고 있다.

심규분 뉴로메카 재무총괄(CFO)는 "자본구조를 보다 예측 가능하고 안정적으로 관리하기 위한 재무 원칙에 따른 결정"이라고 말했다.